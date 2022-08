Unsere Newsletter aus den Bezirken wurden berlinweit inzwischen mehr als 268.000 Mal abonniert. Am Donnerstag senden wir aus Steglitz-Zehlendorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Die Meldungen über den Brand im Grunewald sind jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt. Doch für Berlins Südwesten hat das längst gelöschte Feuer weiterhin Folgen. Im Newsletter bleiben wir dran am Thema. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Jazz, Blues, Singer-Songwriter – die erste Kulturkirche Berlins wird 40: Aus der Not geboren wurde sie einer der wichtigsten Kulturorte des Südwestens, berichtet das Team der Lichterfelder Petruskirche

Rundfunkratsmitglied Christian Goiny zur RBB-Krise: “Vorgänge waren nicht bekannt oder fallen nicht in die Zuständigkeit des Rundfunkrats”

Aufgebuddelte Clayallee: Baustelle am Hüttenweg sorgt zum Schulbeginn für Hürden, unverhoffte Ruhe – und Stau

„Ein zerstörtes Leben”: Familie erinnert an einen schweren Radunfall in Wannsee

Sechsmal Nachdenken: Filmtage “Jüdisches Leben” im Bali

Broadway-Musical im Schlosspark Theater: „Sugar” feiert Premiere – nach dem Film „Manche mögen’s heiß”

Südwest-Duell im DFB-Pokal: Fußballerinnen von Viktoria treffen auf Bundesligist Turbine Potsdam - aber vorher kommt zum Regionalliga-Auftakt im Favoritinnenduell der 1. FC Union.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Lionel Kreglinger:

Rio Reiser: Der König von Deutschland hat seinen eigenen Platz in Kreuzberg

Wilson Gonzalez: Der Ochsenknecht hat seine eigene Bar in Kreuzberg

Startschuss für die Radbahn-Teststrecke unter der U1

Kiezwoche am Kreuzberg: Sieben Tage volles Programm

Gedenktafel für Kreuzberger Widerstandskämpferin Paula Wendt

Neue Perspektiven: African Book Festival 2022 in Friedrichshain

Hexentricks und Robotermusik: Die Lange Nacht im Technikmuseum

Noch hingehen: „Nordkorea – Freiheit hinter Gittern“

Türkiyemspor-Fußballerinnen triumphieren im DFB-Pokal und starten in die Regionalliga-Saison

Mit Samba und Bossa Nova: FHXB Museum feiert Sommerfest

Identitätsfragen und Ich-Geschichten vor der Amerika-Gedenkbibliothek

RAW+Festival in Friedrichshain

Die Blauen Pilze jazzen sich durchs Café Tasso

Von Bonsai und Nackten: Das floral-frivole Kiezgespräch aus Friedrichshain

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Bao-My Nguyen:

Sonderzug geht nicht nach Pankow: Eingeschränkter Bahnverkehr nach Kabelklau

Zum Schulstart: Wahnsinn in Schreibwarenläden, Luftfilter in Schulräumen, möglicher Unterrichtausfall

Update zur „Todeskreuzung“ am Volkspark Friedrichshain: Kommt nach 9 Monaten Bewegung in den Umbau?

Locals 4 Tourists: 2 Bürger*innen aus dem Bezirk für Beirat gesucht

Corona-Bußgeldverfahren: Bezirk führt mit Nicht-Maske-Tragen an

6. Prenzlauerberginale

Zwei Premieren bei der Schaubude in der neuen Spielzeit

