Dauerleerstand in Berlins City West Was wird aus der Filmbühne mit Restaurant und Kiosk?

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Zu einem Dauerbrenner-Thema entwickelt sich der Leerstand am Charlottenburger Steinplatz an der Ecke zur Hardenbergstraße. Das Restaurant in der einstigen Filmbühne am Steinplatz hatte 2021 beim zweiten Lockdown während der Corona-Pandemie geschlossen und danach nicht wieder geöffnet. Im selben Jahr gab auch der langjährige Pächter des historischen grünen Kiosks vor dem Gebäude auf. Obwohl es Nutzungsideen und -angebote gab, dauert der Leerstand an und es scheint schwierig, diesen kiezkulturellen Standort wieder zum Leben zu erwecken. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Bauprojekt „Fürst“ am Ku’damm wird später fertig

Informations-Chaos um Sperrung des Autotunnels an der Schlangenbader Straße

Bürgerentscheid über neue Parkgebührenzonen wird immer wahrscheinlicher

IT-Fachmann im Ruhestand engagiert sich in interkulturellem Zentrum

Beschädigte Wasserleitung behindert den Verkehr in Wilmersdorf

Mercedes-Stern auf dem Europa-Center soll bald wieder erstrahlen und sich drehen

„Gelbe Tonnen“ für Verpackungsmüll kommen bezirksweit

Kino präsentiert Berlin-Filme

Weltspiele für Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung

