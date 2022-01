Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen berlinweit rund 260.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Nach dem DDR-Star Helga Hahnemann sollte in Mitte eine Straße benannt werden, jetzt kann sich niemand erinnern – eine Spurensuche im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona-Update für den Bezirk

Wiedereröffnung des Parkcafés Rehberge: Weddinger Bürgerinitiative ist in der engeren Auswahl

Ehemaliger Weddinger Bezirksbürgermeister Hans Nisblé gestorben

Neues Konzept für Mitte: Tourismus soll nachhaltiger werden

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Interview mit der neuen Vizebürgermeisterin und Stadträtin Emine Demirbüken-Wegner

Nach Mammutsitzung in der BVV: Bezirksamt ist vervollständigt

Corona-News: So ist die Lage in Reinickendorf

Gebürtige Reinickendorferin Mariama Jamanka ist Europas Beste im Monobob

Omas gegen Rechts und Ampel-Parteien bei Gegendemo zu Tegeler Anti-Corona-Protestmarsch

2022: Die Pläne im Bezirk im neuen Jahr

Baustellen-Ärger: Offener Brief der Schulkonferenz zur Situation an der Alfred-Brehm-Grundschule

Hilferuf der Manege Reinickendorf

Jazzkonzert in Waidmannslust

Förderpreis für Junge Kunst zu vergeben

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Fotograf Klaus Heymach hat das arabische Leben auf der Sonnenallee dokumentiert

Einwohner:innen übergeben 1240 Unterschriften für Kiezblock im Reuterkiez

Farbe vom neuen Radweg Hermannstraße löst sich schon wieder – Bezirksamt will nachbessern

Proteste gegen Corona-Maßnahmen vor dem Rathaus Neukölln

In Neukölln werden besonders viele Schrottautos gemeldet

Jazzfest im Schloss Britz

Neuköllner Musikschule beim Deutschen Orchester Wettbewerb ausgezeichnet

