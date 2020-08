Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 220.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Der Plattenbau wird 50. Genauer: der Plattenbautyp der Wohnungsbauserie 70 (WBS 70). Das Kunsthaus 360° am Prerower Platz will dies gebührend feiern: fotografisch, sozial und durch die Augen der Ingenieurin Karla Dahms , die am Aufbau von Neu-Hohenschönhausen beteiligt war. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

, die am Aufbau von Neu-Hohenschönhausen beteiligt war. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem: "Der jüdische Inhaber wurde mehrfach bedroht": Bezirksbürgermeister Michael Grunst zum Brandanschlag auf Kiezkneipe "Morgen wird besser"

AfD macht sich über Linken-Politiker in Badehose lustig, der erstattet Anzeige

Handwerker ohne Atemschutz, Homeoffice im Dunkeln: Wie Mieter*innen unter einer Sanierung während der Pandemie leiden

Ordnungsamt kontrolliert: 148 Verstöße gegen Infektionsschutzverordnung

23 Wohnungen im Angebot: Externer Vermittler soll Ersatzwohnraum für Mieter*innen des Investors Padovicz an der Rummelsburger Bucht finden

BKA mietet 30 000 Quadratmeter am Rummelsburger See

Die Antifa Hohenschönhausen löst sich auf

Senatsverwaltung genehmigt Bau von Hochhaus - Bezirksamt will das verhindern

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Baubeginn für neue Flüchtlingsunterkunft

Schlechte Chancen für Unions Testspiel mit Fans im Stadion

Dressur, Springen und Gelände: Freizeitsport mit "Hobby Horsing"

Baustelle Müggelseedamm - Polizei kündigt Änderungen an

Bezirksamt warnt vor illegalen Partys in Parks und Wäldern

Feuerwache Köpenick (fast) fertig saniert

Mehr soziale Kontrolle? Einfach mal ausprobieren

