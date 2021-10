Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 255.000 Mal abonniert. Mit mehr als 34.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, diesmal geschrieben von Pauline Faust, die auch schon unser Wahlspezial sowie den letzten City-West-Newsletter für Sie verfasst hat.

Die große Leser:innen-Debatte: Wie weiter im Bezirk? Welche Chancen ergeben sich aus dem Wahlergebnis? Was muss jetzt dringend passieren, welche Projekte müssen sofort angepackt werden? Im Newsletter stoßen wir eine Debatte über die bezirkliche Zukunft an, an der Sie sich beteiligen können, bitte schreiben Sie Ihre Meinung zu den genannten Fragen per E-mail an markus.hesselmann@tagesspiegel.de. Oder Sie schreiben Ihre Sicht der Dinge als Kommentar ins Forum unter diesem Artikel. Für Charlottenburg-Wilmersdorf, aber gern auch für andere Berliner Bezirke. Weitere Themen im Newsletter diesmal unter anderem:

40 Grad und Regen: Bezirk und Träger schieben Verantwortung für sanierungsbedürftige Kita seit 10 Jahren einander zu

Fällt Weihnachten auch aus? Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg und Horst-Dohm-Eisstadion öffnen dieses Jahr nicht

Grüne nominieren Kirstin Bauch als Kandidatin für das Bezirksbürgermeisteramt

Bezirkswahlausschuss tagt

100 Jahre Theater am Kurfürstendamm

Stolperstein für Irene Walther

Über 2000 Euro Spenden für die Flüchtlingshilfe gesammelt bei den Sommer-Musiktagen

Lachen mit Stan Laurel und Ollie Hardy im Charlottchen

Buchhandlung Schropp, eines der ältesten Geschäfte Berlins, zieht um

