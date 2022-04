Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Bao-My Nguyen schreibt aus NEUKÖLLN:

Das Sozialamt sucht dringend Menschen mit Ukranisch- oder Russischkenntnissen als Helfende für Geflüchtete aus der Ukraine, mehr dazu im Newsletter weitere Themen diesmal unter anderem:

Leicht sinkende Mieten für Neukölln, Entspannung des Wohnmarktes dennoch nicht in Sicht

Wegfall vieler Corona-Maßnahmen: Neuköllner Schüler*innen mit gemischten Gefühlen, Vivantes Klinikum sieht sich gut vorbereitet

Untersuchungsausschuss zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln soll jetzt im Abgeordnetenhaus beschlossen werden

Der erste Teil der längsten Fahrradstraße Berlins von Weserstraße bis Weichselstraße ist fertig – ab Herbst Beginn des Ausbaus bis Fuldastraße

Zwei Tonnen Sachspenden an Hilfestelle für obdachlose Frauen

Volksfest Britzer Baumblüte geht in die 66. Runde

Was blüht denn da im Kiez? Erkundungstouren für Groß und Klein

Regelmäßiges Frühstück im Treffpunkt „Im-besten-Alter“ mit Bezirksbürgermeister Martin Hikel

Tipp: Kunstauktion für den schmalen Geldbeutel

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Großes Benefizkonzert für die Ukraine im Ernst-Reuter-Saal

Ergebnis der Seniorenvertretungswahl 2022: Wer im Bezirk die Belange der Menschen über 60 vertritt

Grundsteinlegung für neues Dienstgebäude der Freiwilligen Feuerwehr Frohnau

Füchse veranstalten Multisport-Osterferiencamp für Kinder und Jugendliche

„House of Queers“: neue Anlaufstelle für queere Menschen im Bezirk

Was sind die besten Eisdielen in Reinickendorf? Das sagen Sie!

NABU Reinickendorf lädt ein: botanische Führung für die ganze Familie im Volkspark Wittenau (Göschenpark)

Gemeinsame Führung mit der Künstlerin durch die Ausstellung von Surya Gied im Museum Reinickendorf

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Otto-Weidt-Platz in der Europacity ist seit Jahren eine Bauruine

Wegfall fast aller Corona-Maßnahmen: Viele Newsletter-Leser:innen wollen weiter Maske tragen

Neuer Co-Working-Space für geflüchtete Ukrainer:innen im Brunnenviertel

Ordnungsamt schließt vier Café-Casinos im Kurfürstenkiez

Kultur: alexander levy Galerie zieht von Kreuzberg nach Moabit

Debatte: Was Leser:innen über den Verkehrsversuch denken

Bundestagsabgeordnete Hanna Steinmüller (Grüne) nimmt Schülerinnen mit in den Bundestag – drei Plätze sind noch frei

Kultkneipe Eschschloraque wird 27

