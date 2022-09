Der 10. Versuch im Rathaus Berlin-Spandau Kommt der AfD-Stadtrat diesmal durch?

Es ist Jubiläum und keiner schmeißt ’ne Party. Die AfD stellt am Mittwoch, 17 Uhr, im Rathaus von Berlin-Spandau Andreas Otti zur Wahl als Stadtrat – im 10. Versuch.

Der Posten steht der AfD zu, aber stumpf abnicken müssen die 55 Bezirksverordneten die Abstimmung nicht: Sie sind schließlich für die Kontrolle des Bezirksamtes da. Und weil sie Ottis Arbeit kennen und unzufrieden waren (er war bis 2021 Gebäude-Stadtrat und stand wegen vieler zäher Baustellen in der Kritik), lehnen sie ihn als möglichen Ordnungsstadtrat ab.

Der Bezirkschef der AfD – Kladower, Luftwaffen-Soldat, früher CSU-Fan – will keine Schwäche zeigen, also stellt er sich immer wieder auf. Der Haken: Mehr als die 6 AfD-Stimmen seiner Fraktion kamen bei den bisherigen Wahlen nicht zusammen. Die AfD kontert auf ihre Art und bremst den Politbetrieb aus, in dem sie Sitzungen künstlich in die Länge zieht - zum Ärger wiederum der anderen Parteien.

Die Situation ist zäh. Im Rathaus wollen sie’s notfalls bis zum Ende durchziehen, wenn die AfD keine andere Stadtratskandidatin oder -kandidaten vorschlägt. Die letzten Jahre hat das Bezirksamt die Arbeit auch zu fünf geschafft.

Im Rathaus Spandau gibt es in diesem Jahr - wie in allen Berliner Bezirken - theoretisch sechs Stadtratsposten: Carola Brückner (SPD) kümmert sich als Bürgermeisterin u.a. um Personal, Finanzen, Wirtschaft. Frank Bewig (CDU) ist Stadtrat für Schule, Sport und Kultur. Thorsten Schatz, CDU, ist Stadtrat für Bauen und Verkehr. Oliver Gellert, Grüne, ist Stadtrat für Familie, Jugend und Gesundheit. Gregor Kempert, SPD, ist Stadtrat für Soziales - und zusätzlich auch für Ordnung. Eigentlich würde die AfD den Ordnungsstadtrat stellen, doch den Job macht Kempert nun mit.

In der 1. BVV-Sitzung nach den Berliner Sommerferien gibt es noch mehr interessante Themen, die das Rathaus von Berlin-Spandau noch beschäftigen werden. So gibt es jetzt Ideen, an welche Zwangsarbeiterin in Berlin-Hakenfelde erinnert werden kann (anstelle des Straßenschildes für Hans Carossa). Selbst die AfD macht den Klimawandel zum Thema und kämpft für Schatten an den Spandauer Spielplätzen. Andere Parteien machen den Müll, Ampeln, Wlan und Schrottboote zum Thema. Das alles finden Sie im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau, den wir Ihnen einmal pro Woche mit konkreten Lokalnachrichten schicken - oder hier auch gleich direkt online im Tagesspiegel.

