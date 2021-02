Wie bei so vielen Künstler*innen seiner Epoche muss sein Dasein zur Zeit des Nationalsozialismus thematisiert werden. Mies-Koryphäe Fritz Neumeyer kann als Historiker viel über den Architekten schwärmen - Fragen zur politischen Einstellung von Mies hat er nicht so gerne. Dabei hat er gerade erst ein neues Buch veröffentlicht, herausgegeben in der Schriftenreihe des Mies van der Rohe Hauses: "Ausgebootet: Mies van der Rohe und das Bauhaus 1933". Es beschäftigt sich mit einer Frage, die "bisher kaum näher betrachtet worden ist", so der Architekturhistoriker. Nämlich: Was hat Mies van der Rohe im Zeitraum zwischen der Versiegelung der Räumlichkeiten durch die Nazis am 11. April 1933 und der endgültigen Auflösung des Bauhauses am 20. Juli 1933 gemacht? Mehr dazu lesen Sie am Montag im Newsletter.