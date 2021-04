Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen rund 245.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus allen Bezirken lesen Sie bei uns in jedem Newsletter Updates zur Coronakrise mit neuesten Zahlen, Hintergründen und Service. Sowie viele weitere Themen.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Erst Schmied in Oberammergau, dann Architekt in München, schließlich Künstler in Berlin: Werner Brunner prägt mit seinen Wandmalereien das Stadtbild Westberlins: "Kreuzberg war für mich sehr wichtig und inspirierend", sagt er im Interview zum 80. Geburtstag. Er spricht auch über die Zeit der "Hausinstandbesetzer" in den 1980er Jahren in Kreuzberg, wie er mit Jugendlichen das Tommy-Weisbecker-Haus bemalte und warum seiner Meinung nach das "von Chaoten gerettete Kreuzberg" nun wieder gefährdet ist.



Außerdem geht es um diese Themen: Gerichtsentscheidung zur Räumungsklage von Buchhandlung "Kisch und Co"

Corona-Update: Bezirksamt erinnert an Verpflichtung zu häuslicher Quarantäne

Kiezkamera: Kreativer Protest gegen Verdrängung in der Hasenheide

Pläne für Spielplatzumgestaltung in der Böcklinstraße vorgestellt

Tipp: Zero-Waste-Blusen aus Kreuzberg

"Keine neuen Straßen durch unseren Wald": Fahrraddemo gegen Weiterbau der A100

Neuer Co-Trainer bei Berolina Stralau

"Aldi schließt. Wir bleiben." - Anwohner*innen protestieren gegen den Verkauf der Wrangelstraße 23 an "Markthalle Neun"-Betreiber

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

5500 Wohnungen, zwei Gewerbezentren, vier Schulen: Der Entwurf zum "Blankenburger Süden" ist da – wir stellen ihn vor

Öl treibt Pankow an: Berlins größter Bezirk hat die zweitmeisten KfZ der Stadt - aber praktisch keine E-Autos

Sieg für Anwohner: Nachverdichtungsplan am Schlosspark Schönhausen gestoppt

Ärger um Heidekrautbahn: Bündnis fordert Umplanung

Debatte um Teilbebauung des Thälmannparks: Elternvertretung befürwortet Schulbau im Park, übt aber Kritik am Bezirksamt

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Lämmer und Hühner: Der Schulbauernhof Sachtlebenstraße ist eröffnet – bald können Schüler Schafskäse machen

Corona-Folgen: Nach 31 Jahren stellt die Winnebago-Ranch den Reitschulbetrieb ein

Bericht aus der BVV

Zehlendorfer Dorfaue soll umgestaltet werden

99 Prozent Zustimmung: Leser wollen, dass der Uferweg am Teltowkanal fußgängerfreundlich bleibt

Flüchtlingsunterkünfte in Heckeshorn: Die Planungshoheit bleibt beim Senat

Note 3- bis 4+ für die Glienicker Brücke: Wann der nächste Anstrich erfolgt, ist unklar

Dusterer Stadtpark Steglitz: Kein Geld für Leuchten

„Voll uff Swing”: Lichterfelder Künstlerin Chanson-Nette singt im Ballhaus – es wird live gestreamt

Blick zurück nach vorn: Warum die Fichtenberg-Oberschule nicht „Gymnasium” im Namen trägt

