Endlich geschafft. Der sanierte Reformationsplatz in Berlins größter Fußgängerzone wird am Wochenende eröffnet. Seit Sommer 2020 wurden tausende Pflastersteine in der Altstadt von Berlin-Spandau gesetzt, Stolperfallen und Schmuddelecken beseitigt, jetzt gibt’s neue Lampen und Rampen. Und am Sonnabend, 14. Mai, 12.30 Uhr, eröffnen St.-Nikolai-Pfarrer Björn Borrmann, Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, und Christian Gaebler vom Senat den aufgefrischten Reformationsplatz in der Altstadt. Kosten: knapp 2 Mio aus der Bundes- und Landeskasse („Städtebauförderung“).

Experten erklären an diesem Tag, was sie dort gebaut haben und wieso bei den Bauarbeiten 20 Bananenkisten voll menschlicher Knochen neben der Kirche verbuddelt wurden: Wo heute die Fußgängerzone ist, gab's früher einen Friedhof. Hier lesen Sie die ganze Geschichte von mir im Tagesspiegel, mit vielen Fotos. Ab 13.30 Uhr gibt’s übrigens wieder Kirchturmführungen.

Die Sanierung des nächsten Platzes in der Altstadt von Berlin-Spandau steht auch schon fest: Der Marktplatz gleich nebenan wird entrümpelt, modernisiert, auch die klobigen Blumenkübel und Treppen kommen weg. Aber das ist nicht alles, wie die aktuellen Pläne von Baustadtrat Thorsten Schatz zeigen: Hier im Tagesspiegel finden Sie eine Skizze mit den neuen Bäumen, Fotos und Infos zur Baustelle.

Diese Baustelle am Marktplatz hat große Folgen - zum Beispiel für den beliebten "Weinsommer" in der Altstadt. Das Weinfest zieht 2023 nämlich um und verlässt die Altstadt. Und auch für den Weihnachtsmarkt gibt es erste Pläne, die Spandaus Chef-Festveranstalter Sven-Uwe Dettmann hier im Tagesspiegel-Interview erklärt: Darin spricht er über den Weinsommer, Weihnachten in der Zitadelle und Altstadt sowie das Pfingstfest an der Scharfen Lanke (die ja gerade umgebaut wird, hier Fotos und Fertigstellungstermin im Tagesspiegel).

Viele Stolperfallen wurden beseitigt und der hintere Platz gepflastert. Links: das Denkmal Kurfürst Joachim II. Foto: André Görke

Neue Rampen, neues Pflaster auch hinter der Kirche, um einen Höhenunterschied leichter zu überwinden. Im Rücken liegt der... Foto: André Görke

Und noch ein aktueller Hinweis zur Altstadt: Am Donnerstag gibt es eine digitale Info-Veranstaltung zur Rückkehr der Straßenbahn nach Spandau. Es gab mal Ideen, die neue Trasse durch die Fußgängerzone zu führen, aber diese Pläne sind vom Tisch. Hier alle Infos im Tagesspiegel für Sie.

Hier einige der aktuellen Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

