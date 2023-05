Die Frau der Spiele Zwischen Monsterjägern und Karla, der Kuchenfee

Wer Anja Wredes Wohnung in einer ruhigen Tempelhofer Seitenstraße betritt, weiß schnell, worum es hier geht. In den hohen Holzregalen sind aberdutzende bunte Holzkartons gestapelt. Kinder, die noch nicht den Verlockungen von Smartphone und Tablet verfallen sind, können sich in einem Paradies wähnen. In einem Spieleparadies.