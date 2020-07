Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 217.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt David Joram:

Murat Doğan, 43, trainiert die Fußballerinnen von Türkiyemspor Berlin. Die Kreuzbergerinnen wurden souveräne Meisterinnen in der Berlin-Liga und messen sich als künftiger Regionalligist in der dritthöchsten deutschen Spielklasse unter anderem mit dem 1. FC Union. Ein Gespräch in unserer Newsletter-Rubrik "Nachbarschaft" über Womanpower, Corona, Bundesliga-Pläne und den neuen DFB-Präsidenten Fritz Keller. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Wie Molinari und andere Gewerbetreibende gegen Investoren kämpfen

Gegen das Vergessen: Neue Gedenktafeln eingeweiht, die an Zwangsarbeit in NS-Diktatur erinnern

Neue Anti-Diskriminierungsstelle für Schulen und Kitas

Knapp 800 Päckchen Cannabis: Polizei schnappt Drogenhändler

Ausstellung startet: "FASHAT - Weil es unsere Geschichte ist"

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt David Joram:

Perlen machen Mut: Wie Klaus Thiede krebskranke Kinder im Helios-Klinikum in Buch unterstützt

Campus Weißensee wird ausgebaut

Doch kein Neubau? Nicole Ludwig (Grüne) will Umbau des Jahnstadions prüfen lassen

Massive Sturmschäden in Prenzlauer Berg und Weißensee

Dramaturg Matthias Lilienthal: "Prenzlauer Berg ist total verschickimickisiert"

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Urlaub im Südwesten: Inseln, Italien und die Bade-Empfehlung von CNN

Der Prototyp entstand am heimischen Bügelbrett: Ein Unternehmerpaar produziert in Zehlendorf Bienenwachstücher und hat dem Plastikmüll den Kampf angesagt

Doch kein Pop-Up-Radweg auf dem Steglitzer Damm: Die Attilastraße ist jetzt im Gespräch

Vom Baseball-Feld zur Brache zum Wüsten-Spielplatz: Auszubildende gestalteten an der Stewardstraße eine Spiel-Oase

Kastanie stürzte in der Ringstraße auf ein Auto und verletzte die Fahrerin: Der Baum hatte „innere Defekte“

Ausstellung zur Potsdamer Konferenz im Schloss Cecilienhof: Fühlen Sie sich einen Augenblick wie Truman, Churchill oder Stalin

Open-Air-Theater: „Die kleine Seejungfrau“ und „Der Beziehungscoach“ im Jagdschloss Grunewald

Seien Sie dabei: Am Samstag umrundet die Checkpoint-Laufgruppe Schlachtensee und Krumme Lanke – Interview mit Organisator Felix Hackenbruch





