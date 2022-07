Bei unseren Bezirksnewslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 264.000-mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Mitte, Neukölln und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus REINICKENDORF berichtet Lisa Erzsa Weil:

Mehr als 30 verwahrloste Hunde sind in einer Wittenauer Kleingartenkolonie entdeckt worden. Die Tiere lebten eingepfercht in einer Laube. Offenbar gab es dort einen illegalen Handel mit Hunden. Was das Bezirksamt jetzt dagegen unternimmt und wie die Ordnungsstadträtin alles aufklären möchte, ist eines der Themen im Newsletter aus Reinickendorf.

Außerdem geht es um: Mord an Beate Fischer: Was am 23. Juli 1994 in der Emmentaler Straße geschah und warum der Fall auch heute noch eine wichtige Rolle spielt, wenn es um Frauenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Gewalt gegen Sexarbeiter:innen geht

Wiederholung der Bundestagswahl: Was ein Leser und ehemaliger Wahlleiter in Reinickendorf dazu sagt

Anlässlich des Christopher Street Day: Regenbogenflagge am Rathaus Reinickendorf gehisst

Politiktermine: Sprechstunden mit Ihren Wahlkreisabgeordneten

Exklusive Einblicke beim Aperitif im Atelierhaus Auguste

Unser Tipp für Hobbykünstler:innen: Onlinekurs "Grundlagen der Malerei"

Kulturtermine zum Vorfreuen: neue Ausstellung des Kunstverein Centre Bagatelle, Kunst- und Kulturfestival im Lettekiez, Jazz-Pianist Manfred Kullmann kommt mit seinem Trio in die Humboldt-Bibliothek

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN über:

Tee- und Wärmestube 2.0: Im Schillerkiez soll ein Wohnprojekt für obdachlose Menschen entstehen

Personalsituation im Wohnungsamt ist angespannt

Baumvandalismus in der Braunschweiger Straße: Unbekannte sägen Straßenbaum einfach um

Bahnhof Grenzallee erhält neue Blindenleitstreifen – Zugverkehr eingeschränkt

Wie der Senat die autofreie Mobilität in Südneukölln fördern will

Start der Sommerbühne im Heimathafen: Tickets gewinnen

Erste Britzer Gartennacht

Airport Action im Thf Cinema: Flughafenfilme im Flughafen schauen

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Bezirk verhängt nächtliches Alkoholverbot im James-Simon- und Monbijoupark

Wedding Musikfestival Panke Parcours ist zurück

Menschen aus Mitte bekommen Medaille für Ehrenamt verliehen

Schönste Bäume in Mitte gesucht

Finissage der Performance-Reihe auf Wedding Rathausplatz

Mittelpunktbibliothek in Moabit wird ab 2025 gebaut

