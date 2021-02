Ab Herbst 2021 muss sich Helmut Kleebank, SPD, ein neues Auto suchen: Kleebank hört als Bürgermeister von Berlin-Spandau auf. In dieser Funktion steht ihm als einziger von 1700 Angestellten im Rathaus ein Dienstwagen mit Chauffeur zu. Und was fahren die Rathauschefs so? Das zeigt eine aktuelle Anfrage von Marcel Luthe (früher FDP, heute fraktionslos). Die war jetzt Thema im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau.

Kleebank fährt eine BMW-Limousine 530e. „Seit Januar 2020“, sagt er, „Laufleistung maximal 25.000 Kilometer pro Jahr.“ In den ersten Monaten der neuen Amtszeit wäre das auch der Dienstwagen von Carola Brückner, SPD, oder Frank Bewig, CDU, die 2021 Bürgermeister:in werden wollen. Im Sommer hatte Kleebank gesagt: „Die Unterhaltskosten beliefen sich im letzten Jahr – inklusive Kraftstoff, Leasingrate, Pflege – auf 8627 Euro“. Darüber hatte der Spandau-Newsletter unter diesem Link berichtet.

Das Modell ist übrigens ein Hit: So ein Leasing-BMW 530e gehört auch zur Senatsflotte für Finanzen, Justiz, Schule und Co. Auch die Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski, CDU, im benachbarten Steglitz-Zehlendorf fährt so ein Auto, während Reinickendorfs Bürgermeister Frank Balzer, CDU, lieber einen „Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro“ angemietet hat.

Im Tesla lässt sich dagegen Verkehrssenatorin Regine Günther, Grüne, herumfahren. Der Regierende Michael Müller, SPD, nutzt aus Sicherheitsgründen den schweren „Daimler S-Guard“. Die Bürgermeister:innen in Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte verzichten auf Dienstwagen. Die Distanzen in den kompakten Innenstadt-Bezirken sind allerdings auch geringer. – Quelle: schriftliche Anfrage

