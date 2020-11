Die Coronavirus-Krise ist eins der wichtigsten Themen unserer Leute-Newsletter, aber nicht das einzige. Inzwischen wurden unsere Newsletter berlinweit mehr als 230.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Judith Langowski berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Corona-Update aus dem Bezirk: Schöneberger Abgeordnete infiziert

9. November im Bezirk: So gedenkt die Stolpersteininitiative der Pogromnacht

Prista Frühbottin statt Martin Luther? Wittenbergs Oberbürgermeister meldet sich in der Umbenennungsdebatte

Gefahrlos durch Tempelhof radeln: Zeitplan für Radstreifen am Tempelhofer Damm steht

Initiative sucht Zeitzeugen: Haben Sie noch auf der Straße gespielt?

Radwege, Bundeswehr, Bürgerfreundlichkeit – Das sind die Themen der BVV

Suchtkranke kehren im Kurfürstenkiez: Projekt „Fegeflotte” gestartet

„Hattrick” der Buchhandlung Bayrischer Platz: Das sind die Herbsttipps die preisgekrönte Buchhändlerin

Tipp: Mariendorfer Kooperationsbier mit altem Brot und geretteten Aprikosen

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Neue S-Bahnstrecke: Die Ideen für die S-Bahn nach Falkensee

Stern&Kreis in der Coronakrise: der Chef über Krise und das Frühjahr 2021

Gesundheitsstadträtin über Coronalage in Spandau

TXL-Abschied: So wurde im Kiez gefeiert

Wasserstadt: Die Abrissbagger kommen

Historische BVG-Busse in Spandau: Was wird aus "Traditionsbus"?

Bürgermeisterwahl: CDU legt sich fest

Jubiläum: Liebeserklärung an den Falkenseer Platz

Jüdisches Theaterschiff in der Altstadt? Auch die Bundespolitik mischt jetzt mit

Vergessene Gräber am Hahneberg

Golfclub Gatow: 1100 Leute und ganz viel Hunger

Hafen Kladow: Wer wirft da immer Müll weg?

"Für 4500 Leute": Atombunker am U-Bahnhof Siemensdamm

SC Siemensstadt: kein Weihnachtssingen, aber digitale Sportstunde

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Paul Lufter:

„Rein symbolisch und hat nichts mit echtem Klimaschutz zu tun” – Das neue Klimaaktionspaket des Bezirks erntet harsche Kritik

Nach 16 Jahren endlich grünes Licht? - Ampel am Hultschiner Damm soll jetzt wirklich kommen

Trägerwechsel bei der Frauensporthalle: Ab 2021 übernimmt Fit for Fun Marzahn e.V.

Nachbarschaft: Die neue Koordinierungsstelle Großsiedlung Marzahn-Hellersdorf stellt sich vor

Tipp: Raus in die Gärten der Welt oder rein in die virtuellen Galerien und Museen

Direkt am Eastgate: Neue Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt

Corona-Update: Das Bezirksamt rüstet auf, der Kulturbetrieb fährt runter

