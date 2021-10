Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 255.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Nach den Wahlen: Wie geht es weiter in Lichtenberg, wer könnte mit wem in einer Zählgemeinschaft zusammenarbeiten und die Beirkspolitik bestimmen? Die Grünen entscheiden, ob sie mit den Linken regieren oder diese in die Opposition schicken, die SPD will wohl kein RGR im Bezirk und Stadtrat Kevin Hönicke zum Bezirkschef machen. Mehr zu den Verhandlungen im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

"Theater an der Parkaue" eröffnet mit neuer Intendanz und neuem Stück

AfD-Fraktionsvorsitzender beleidigt Verordnete während BVV-Livestream

Meditation für Jugendliche

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Spaß ist für Sie das Wichtigste am Sport. Die junge Kanutin Pauline Jagsch hat schon viele Titel errungen. Nun steuert sie auf Olympia 2024 zu

Motorbootfreier Sonntag geht in den Petitions-Endspurt

Die ersten vier Flächen, die die Bahn an Berlin verkauft, liegen in Treptow-Köepnick

Wahlpannen all über all: Auch unser Bezirk kam nicht schadlos davon

Neue Tram-Linie in Adlershof eröffnet mit viel Tamtam

Herzkasper: Musikalische Lesung mit Dirk Zöllner

Unioner böse attackiert in Rotterdam

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.