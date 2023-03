„Die Welt ruht auf der Hoffnung“ Benefizlesung in Berlin unterstützt den Protest der Frauen im Iran

Am Dienstag, 7. März, geht es im kommunalen Kulturhaus am Rathaus Steglitz politisch und zugleich hoffnungsvoll zu: Die Literaturinitiative Berlin hat fünf erfolgreiche Schauspielerinnen und einen ebensolchen Schauspieler zur Benefizlesung geladen. „Die Welt ruht auf der Hoffnung. Schauspieler*innen lesen iranische Literatur“ ist der Titel der Veranstaltung, die um 19.30 Uhr in der Schwartzschen Villa in der Grunewaldstraße 55 beginnt. „Auch wir als unabhängiger Bildungsträger möchten den Protest der Frauen im Iran unterstützen“, schreibt Katrin Hesse von der Literaturinitiative.

Für die Lesung im Großen Salon der Steglitzer Kulturvilla haben zugesagt: Gesine Cukrowski („Der letzte Zeuge“, „Letzte Spur Berlin“), Julia Bremermann („Lena Lorenz“, „Küstenwache“), Teresa Harder („Der ewige Gärtner“, „Bettys Diagnose“, diverse Tatort-Folgen), Marion Kracht („Diese Drombuschs“, „Nord bei Nordwest“), Steffen Groth („Weissensee“, „Die Bergretter“) und Birge Schade („Jenseits der Stille“, „Der Junge muss an die frische Luft“). Musikalisch begleitet wird der Abend von den beiden iranischen Musikern Hamid Saneiy – er spielt die Daf, eine Rahmentrommel – und Mahmood Ramezani an der persischen Setar.

Alle Mitwirkenden engagieren sich pro bono: Die kompletten Einnahmen aus der Veranstaltung werden an Amnesty International Iran gespendet. Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 16 Euro, ermäßigt 10 Euro. Vorbestellung sind per E-Mail an katrin.hesse@literaturinitiative.de möglich.

Hier die Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf

Immer donnerstags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf. Diesmal berichtet Boris Buchholz unter anderem über diese Themen:

Beteiligungsluft nach oben: Warum gibt es keinen Bürgerhaushalt in Steglitz-Zehlendorf – aber in Teltow?

Warum gibt es keinen Bürgerhaushalt in Steglitz-Zehlendorf – aber in Teltow? „Mit Hipstern alleine betreibt man keine Großstadt“: Der demografische Wandel sei keine Naturkatastrophe, man könne durchaus etwas dagegen tun, meint Nachbar Stephan Kroker vom Verbund für Altenhilfe und Gerontopsychiatrie

Der demografische Wandel sei keine Naturkatastrophe, man könne durchaus etwas dagegen tun, meint Nachbar Stephan Kroker vom Verbund für Altenhilfe und Gerontopsychiatrie Nach der Wahl wird im Bezirk verhandelt: CDU startet Sondierungsgespräche, Grüne sind skeptisch

CDU startet Sondierungsgespräche, Grüne sind skeptisch Bäume werden gefällt, der Uferweg ist gesperrt: Am Teltowkanal wird eine Fernwärmeleitung verlegt

Am Teltowkanal wird eine Fernwärmeleitung verlegt Bauarbeiten am Königsweg ziehen sich: Die Vollsperrung soll Ende März aufgehoben werden

Die Vollsperrung soll Ende März aufgehoben werden Gewerbetreibende an der Goerzallee wollen die Goerzbahn reaktivieren: Online-Petition gestartet

Online-Petition gestartet Rätselhafte Funde an der Freien Universität : Menschenknochen werden im März auf dem Waldfriedhof in Dahlem bestattet

: Menschenknochen werden im März auf dem Waldfriedhof in Dahlem bestattet Wenn es kliQ macht: Sieben Schulen machen beim Projekt klimafreundliches Quartier mit

Sieben Schulen machen beim Projekt klimafreundliches Quartier mit Blumen für die jüdischen Heimkinder: Stolperschwelle in Zehlendorf verlegt

Stolperschwelle in Zehlendorf verlegt Rote Ampel ignoriert: Autofahrer fährt Radfahrerin in Steglitz an

Bei einer Benefiz-Veranstaltung lesen Schauspieler:innen iranische Literatur – mit dem Erlös wird der Protest der Frauen im Iran unterstützt And the winner is: „Sieben Winter in Teheran” gewinnt den Friedensfilmpreis der Berlinale

„Sieben Winter in Teheran” gewinnt den Friedensfilmpreis der Berlinale Die U14 des Berliner Hockey-Clubs ist Deutsche Meisterin

ist Deutsche Meisterin Daumen hoch für ein Konzert der Hilfsbereitschaft, für einen Kanon der Gästezimmer und Schlafsofas

für einen Kanon der Gästezimmer und Schlafsofas Veranstaltungen rund um den Internationalen Frauentag

