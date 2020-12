Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit schon fast 233.000 Mal abonniert, bringen Ihnen in diesen Tagen vor allem (aber nicht nur) aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Coronakrise in Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

BVV tagt erstmals digital

Corona-Update: Härtere Maßnahmen im Gespräch, Ausbruch in Friedrichshainer Pflegeheim

Dialogverfahren zur Markthalle Neun abgeschlossen

„Trauernde haben keine Lobby“: Birgit Scheffler erzählt von ihrem Bestattungsunternehmen "Fährhaus" und dem Umgang mit dem Tod

Erster Monitoring-Bericht zu homo- und transphober Gewalt in Berlin

„Naked Drinking“ aus Kreuzberg: Die Alkoholika von "Mondhügel" kommen ohne Zusatzstoffe aus

Tolle Sport-Nachrichten: TiB-Sportakrobatik*innen gewinnen DSAB-Athletikwettkampf, Lowkick e.V. den 1. Preis der „Sterne des Sports“

„Kiezgeschichten“: Bundesbildungsministerium fördert Stadtteilprojekt im Wrangelkiez

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Absage um 14.56 Uhr: Bezirksverordentenversammlung tagte am Mittwoch nicht – ein Lokalparlamentarier wurde positiv auf Corona getestet

Angst auf dem Gehweg: „Ausstiegsprogramm für Bike-Hooligans“

Umgang mit Freunden: Jasmin Merkel ist die neue Beziehungsbeauftragte für 21 Städtepartnerschaften des Bezirks – und hat viele Ideen

„Das ist eine Sensation“: Open-Air-Kunstmarkt am S-Bahnhof Zehlendorf findet an den Adventssonntagen statt

Corona und der Südwesten

Lichterfelde-Ost: Standortmanagement nimmt Arbeit auf

Live aus Steglitz: Das englischsprachige Radio KCRW stellt Sendebetrieb ein

Mit anpacken: Zusammen mit Ihnen will eine Stiftung den Gustav-Mahler-Platz und den Augustaplatz schöner machen

Auch im Winter großartig: Die Tour de Wannsee als Radfahr-Tipp

Der Biesalski-Rap zum Rote-Beete-Schafskäse-Aufstrich: So schön kann kochen (und Schule) sein

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Ein Todesfall und mindestens 15 Infizierte: Corona-Ausbruch in Prenzlauer Berger Pflegeheim

Riesenrad statt Hochhäuser: So sollte der Thälmann-Park eigentlich aussehen – wir zeigen die Bilder der ersten DDR-Planungen

„Sind begeistert von unserer Schule": Eltern-Debatte um Unterricht und Corona geht weiter

„Sterne des Sports": Pankower Verein ausgezeichnet

180 Wohnungen geschützt: Bezirk weitet Mieterschutz-Vereinbarung mit Investor Heimstaden aus

Vier weitere Parks sollen von der BSR gereinigt werden – wir sagen, welche das sind

Tempo 30, Flüsterasphalt und Fahrverbote: Diese Maßnahmen sollen Anwohner vor lärmendem Schwerlastverkehr schützen

