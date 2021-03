Unsere Newsletter sind berlinweit mehr als 243.000 Mal abonniert. Wegen des Feiertags am Karfreitag erscheinen am Donnerstag gleich vier Newsletter: aus Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen vier Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF hat Boris Buchholz diese Meldungen zum Osterwochenende:

Ostern im Bezirk - unsere Tipps

Osterspaziergang zwischen den Wassern: Auf der „15" von der Krummen Lanke zum Teltowkanal

Manchmal skurrile Typen: Der Zehlendorfer Imkerverein wird 100 – die Vorsitzende berichtet von Mäusen, die Bienen aussaugen

Die B-Frage: Gesundheits- und Jugendstadträtin Carolina Böhm (SPD) fordert Cerstin Richter-Kotowski heraus (CDU)

Wo am U-Bahnhof Mexikoplatz die Ausgänge wären: “Im Frühjahr 2028 wäre die U3 fertig”, sagt der CDU-Abgeordnete Oliver Friederici

Abriss, Neubau, Edeka: Rewe am U-Bahnhof Krumme Lanke schließt

Zehn Kubikmeter Erde: Anwohner bepflanzen den Paulinenplatz

Klimaschutz schmeckt: Webinar zu gesunder Ernährung

Matterhornstraße: 10-jährige Radfahrerin in Schlachtensee schwer verletzt

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG meldet Nele Jensch diese Nachrichten:

Wird die Hasenheide zum Spekulationsobjekt? Mieter*innen wollen kämpfen

Bezirk übt Vorkaufsrecht für Mehringdamm 39 aus - Abwendungsvereinbarungen für weitere Häuser getroffen

"Diversität ist zentral für uns": Charlotte Miggel erzählt vom A-Z Magazin, der ersten und bisher einzigen Magazin-Enzyklopädie

Natur statt Asphalt: Projekt Xhain entsiegeln

Bezirk stellt nachhaltigen Fuhrpark vor

"Nichts ist vergessen": Romnja* Power Month im Jüdischen Museum

Kinder beim Überqueren eines Zebrastreifens angefahren - Tempo 30 in der Kreuzbergstraße eingeführt

„Cooler Sport für coole Mädchen*": Neue Homepage für Sportangebote im Bezirk

Auch aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF erscheint der Newsletter von Cay Dobberke schon am Donnerstag mit diesen Themen:

Wie die Kirchen ihre Ostergottesdienste feiern

Neuer Vintage-Lampenladen trotzt der Krise

Politisches Tauziehen um Sicherheitskonzept für den Breitscheidplatz

Bezirk will Bordelle in Wohngebieten erlauben – doch das ist kompliziert

Vertrag für Neubau der Siedlung Westend unterzeichnet

Koloss an der Stadtautobahn verschwindet: Vattenfall reißt Heizkraftwerk Wilmersdorf ab

Gewinnen Sie ein neues Buch über den Kurfürstendamm

Umstrittener Fußgängertunnel nach sechs Jahren abgebaut

Tennisspieler können gratis Plätze nutzen

Und den PANKOW-Newsletter (mit Prenzlauer Berg) schreibt diesmal Constanze Nauhaus mit folgenden Schlagzeilen:

"R.I.P. Liebevoller Schreihalz": Kiezlegende Steve ist gestorben

Bei Euch hupt's wohl: Streit um laute Züge im Arnimviertel

Test, Test, Test: Mitten in der 3. Welle schließt das Wilhelmsruher Testzentrum

Hakenkreuze und Drohungen: Rassistische Übergriffe in Niederschönhausen

"Versteckte Kamera": Anwohner des Thälmannparks werfen Bezirk "Privatinvestorenmentalität" vor

Fliegt Pankow in die Luft? Jetzt kommen die Hobbyflieger zu Wort

