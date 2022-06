„Sylt oder Spandau– ganz ehrlich, was nimmt sich das schon?“, schrieb die BVG, als ich mit denen via Twitter etwas Pingpong für den Spandau-Newsletter gespielt habe. Der Tweet machte gut die Runde – und könnte aktueller nicht sein.

Denn ab Sonntag, 12. Juni 2022, gibt es endlich wieder einen Direktzug von der Seegefelder Straße bis nach Westerland/Sylt. Den gab's im frischen Winter schon mal, wurde dann aber im Frühling wieder eingestellt, als es gerade warm wurde. Jetzt also die Sommerversion: Kurz nach 9 Uhr geht’s los mit dem Intercity ab Spandau. Fahrzeit: 5 Stunden, Preis: 39 Euro.

Der Rückzug rollt nach 50 Minuten Aufenthalt auf Sylt - reicht also für Strandselfie und Matjesbrötchen - zurück nach Spandau und hält kurz vor 21 Uhr wieder am Havel-Ufer. Die sommerliche Nordsee-Verbindung wird bis Ende August angeboten.

Wer lieber das 9-Euro-Ticket nimmt für die kurze Strecke, bitteschön, soll das machen: 9.40 Uhr geht los mit dem Regio, drei Mal Umsteigen (Schwerin, Hamburg, Itzehoe) und schon um 18 Uhr nach nur läppischen 8,5 Stunden Fahrt sind Sie auf der Insel. Aber hey, 30 Euro gespart! Nein, im Intercity 2072 gilt das Ticket nicht.

Und sonst so? Westerland (9000 Leute) hat weniger Einwohner als der Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt (40.000 Leute). Sylt hat die Uwedüne, wir die Haveldüne. Sylt hat Gosch, wir „Fisch Frank“ in der Altstadt. Sylt hat Leysieffer, in Spandau wurde „Butter Lindner“ gegründet. Sylt hat Watt, aber dit könn wa schon lange.

Die „Florida“-Eisdiele neben der Nordseeklinik auf Sylt ist Geschichte (hier ein putziges Video), in Spandau haben wir gleich zwei Filialen. Auf Sylt habe ich die Ärzte vor 20 Jahren mal bei einem Konzert auf dem Flugplatz Westerland gesehen, in Spandau am Montag das erste Mal – aber das lesen Sie ja hier im Newsletter.

Die Spandauer Band "Die Ärzte" sah unser Autor vor 20 Jahren auf dem Flugplatz Sylt, jetzt das erste Mal in Spandau. War beides... Foto: André Görke

Neulich erst habe ich einen Berliner Ort empfohlen, wo's so entspannt zugeht wie am Nordsee-Fährhafen: mit Möwen, Seegeruch, Autofähren und Fischbrötchen. Genau, an Berlins Autofähre in Hakenfelde - hier mein Tagesspiegel-Text. Idealer Kurzurlaub! Und die geschätzte BVG fährt sogar mit dem langen Gelben hin.

Und, ach ja, der Tagesspiegel hat ein neues „Nordsee“-Heft rausgebracht. Das Magazin gibt es für 10,80 Euro jetzt im Tagesspiegel-Shop, für Abonnenten wie immer günstiger.

