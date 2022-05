Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Pfingsten, Ferien, Abi-Prüfungen: Spandaus DLRG-Chefin schlägt im Newsletter Alarm, spricht über Saisonstart und fehlendes Personal, warnt vor dem naiven Baden in der kalten Havel, bittet um Spenden und Hilfe - und trauert um einen der verdientesten Lebensretter der DLRG in Spandau

25-Mio-Baustelle im Newsletter-Check: Neue Skizze von Berlins Wasserball-Arena, Details zum Kita-Abriss, zum Lärmschutz und zum Riesen-Molch

Schwimmbad Spandau-Süd: Es gibt Zahlen zur Sauna-Sanierung

300 Meter Ärger am Glienicker See: Stadtrat nennt im Newsletter das Update zum fiesen Kopfsteinpflaster in Kladow

"180.000 Euro einfach weg": Ex-Landespolitiker meldet sich nach Newsletter-Bericht enttäuscht vom maroden Forsthaus Gatow

Millionen für den Sportplatz Kladow: Landespolitiker nennt im Newsletter erstmals Details aus dem neuen Berliner Landeshaushalt

Ein neuer Skatepark für Siemensstadt? Nach Newsletter-Bericht reagiert der Stadtrat erstaunt über Landespläne - denn es gibt ein echtes Problem

Dauerdebatte um BVG-Busspur und Radweg an der Heerstraße: Senatsverwaltung nennt Details für Spandau im Newsletter

Bürgerinitiative in Sorge vor Elterntaxis an neuer Grundschule an der Heerstraße

25 Jahre Puppentheater in der Zitadelle

Tiefwerder: Leser fotografiert Wasserbüffel (achten Sie mal auf die Schnauze!)

Viel Kiezsport: Run of Spirit im Johannesstift, Meisterempfang, Helga-Getz-Lauf in Kladow

Oh, ich hab solche Sehnsucht: Die Ärzte kommen nach Spandau - der Newsletter ist schon ganz hibbelig

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Staatlich geprüft: Grünfläche an der Langhoffstraße 9 ist ein Wald

Kathrin Ambrosius leitet das Familienzentrum im Pestalozzi-Treff in Mahlsdorf

Schulen sollen im Internetzeitalter ankommen

Milieuschutzgebiete auch in Marzahn-Hellersdorf?

Pflücken erlaubt! Wege hin zur "essbaren Stadt"

Weltoffene Gastfamilien für Schüler:innen gesucht

Biesdorfer Parkbühne startet in den Sommer

"Kabarett im Schloss" im Juni

Noch schnell anmelden: Langer Tag der Stadtnatur

20 Millionen Euro für Rufbusse

Ideen für das Stadtteilbudget einreichen

Dialogforum Gute Pflege im Bezirk

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Aktion in Lichtenrade: Zebras für die Schulwegsicherheit

Jeder Stein ein Schicksal: Neue Stolpersteine im Bezirk und wem sie gelten

Verkehrsberuhigung in Schöneberg: Initiative für Kiezblock Barbarossastraße

Mitbestimmung auf dem Tempelhofer Feld: Das Feldforum tagt

Vandalismus: Bücherzelle an der Kiezoase zerstört

Gewinner aus Schöneberg: Ü60-Mannschaft des FC Internationale wird holt Berliner Pokal

Unterwegs mit dem Naturranger: Programm zum langen Tag der Stadtnatur

Post nicht zugestellt: Das Bezirksamt droht mit Abmeldung

