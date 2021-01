Bayern war der Vorreiter, jetzt wird es bundesweit verpflichtend, die FFP2-Masken statt der herkömmlichen Schutzmasken zu verwenden. Berlin ist dafür gerüstet, jedenfalls, was die Produktion dieser Masken angeht.

In Berlin-Reinickendorf, zwischen Ollenhauerstraße und Eichborndamm, steht die Produktionsstätte, in der wöchentlich 600.000 dieser Gesichtsmasken hergestellt werden, die nicht nur andere, sondern auch den Träger oder die Trägerin selbst vor Infektionen schützen.

Drei Brüder sind es, die vor sieben Monaten erstmals mit der Frage konfrontiert wurden, ob sie eine zertifizierte Maskenproduktion aus dem Nichts auf die Beine stellen könnten.

Robert Erdinc, Mataty Erdinc und Aday Erdinc sind drei Brüder, die zwar alle offensichtlich ein Unternehmer-Gen in der Erbmasse haben, mit Masken aber nie etwas zu tun hatten. Matay Erdinc, 41 Jahre alt, ist gelernter Goldschmied, ein Bruder verdient sein Geld als Steuerfachangestellter, der dritte im Immobilienbereich. Eigentlich sind sie fünf – eine der Schwestern ist, wie Matay Erdinc, im Edelmetallgewerbe tätig, die andere studierte Verwaltungswissenschaftlerin.

Inzwischen aber spielt das gemeinsame Unternehmen„Your Mask GmbH“ die zentrale Rolle in ihrem Leben. Als sie jetzt die Werkhalle ihrer Produktionsstätte in der Saalmannstraße der CDU-Europa-Abgeordneten Hildegard Bentele (sie ist Mitglied des Gesundheitsausschusses des EP) präsentierten, deutete nichts mehr daraufhin, dass das noch im März des vergangenen Jahres nichts als eine leerstehende Halle gewesen ist.

„Als mich jemand fragte, ob ich solche Masken herstellen könne, habe ich mich erst einmal erkundigt“, erzählt mir Matay Erdinc. Zu diesem Zeitpunkt habe es ein so genanntes Open-House-Verfahren der Bundesregierung gegeben: Wer zu einem Fixpreis zertifizierte Masken produziert, kriegt den Auftrag. Aber die Ausschreibung hatte er verpasst, und Maschinen hatte er ja auch noch keine.

Aber als er feststellte, dass man auf dem freien Markt Masken kaufen und verkaufen kann, wagte er den Sprung in das ungewohnte Geschäft auch ohne Regierungsauftrag.

Er fand in Berlin einen Maschinenbauer, der ihm die Produktionsanlagen baute. Dann recherchierte er, wo er die Rohstoffe für die Maskenherstellung in Deutschland kaufen konnte – wegen des sicheren Nachschubs für das Material wollte er sich nicht mit ausländischen Lieferanten einlassen. Bevor die Produktion anlief, stellte er einen Qualitätsmanager ein. Im August bekam er die Zertifizierung. Seine Kunden waren von Anfang an Apotheken, Krankenhäuser, und andere Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absichern wollten.

Heute haben die Erdinc-Brüder 40 fest angestellte Mitarbeiter und außerdem Zeitarbeiter. 600.000 Masken stellen sie pro Woche her. Das ist zu steigern. Muss es wohl auch, nachdem nun diese Masken zur Pflichtausrüstung werden, wenn man das Haus verlässt. Ist das nicht ein Wagnis, so aus dem Nichts in eine neue Branche einzusteigen? „Klar“, meint Matay Erdinc, „aber die einzige Ausbildung ist das Leben an sich“.

Und dann stellen wir beide im Gespräch noch fest, dass wir uns vermutlich schon viel früher mal begegnet sind, in der Zeit, in der der Tagesspiegel seinen Verlagssitz in der Potsdamer Straße hatte. Direkt gegenüber meinem damaligen Büro liegt nämlich die große Aramäische Kirche der Syrisch-Orthodoxen Gemeinde . Die ist für die Erdincs, die aramäische Christen sind, „ihre Gemeinde“, bis auf den heutigen Tag.“ .

