Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Das Gemälde „Vaterland“ an der East Side Gallery kombiniert Elemente der Staatflaggen Israels und Deutschlands: Zu sehen sind die schwarz-rot-goldenen Farben der Bundesrepublik mit schmalen blauen Streifen und einem blauen Davidstern. Entstanden ist das Kunstwerk kurz nach dem Mauerfall - und wird seither immer wieder Opfer antisemitischer Schmierereien . Samuel Salzborn , Ansprechpartner des Landes Berlin gegen Antisemitismus, kann nun einen kleinen Sieg verbuchen. Im Newsletter-Interview spricht er darüber, was bei Schmierereien und Zerstörung künftig passieren soll.

Außerdem geht es um diese Themen:

Kein Vorkauf: Käuferin unterzeichnet Abwendungsvereinbarung für Reichenberger Straße 3 und 4

Terminstau: Wie gehts weiter in den Bürgerämtern?

Street College: Kostenloses Ferienprogramm im Graefekiez

„Wasser ist für alle da!“: Spreepublic demonstriert gegen Parkverbot für Boote

Verkehr: Erneut Radfahrer von LKW überrollt; Leute-Leser*innen diskutieren über motorisierte Gewalt und Gerechtigkeit auf den Straßen

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

„Ein Kontakt ist gar nicht so unwahrscheinlich“: Das große Experteninterview über die Gefahr durch Wölfe in Berlin – inklusive Tipps, was man bei einem Aufeinandertreffen tun soll

„Kontinuierlicher Verfall“: Ist der Park am Weißen See noch zu retten?

Ankauf durch das Land oder Privatinvestor? Die Debatte um das Kino Colosseum kommt wieder in Gang – das sagt die Bezirkspolitik

Endlich Baustart: Die Fahrradstraße in der Stargarder Straße soll nun wirklich Realität werden

Ärger in Buch, I: Pläne für neue Wohnungen am Waldhaus verärgern Bezirksverordnete

Ärger in Buch, II: Bürgerinitiative übt scharfe Kritik an Entwurf für Neubaugebiet Am Sandhaus

Pankows Bäderplan geht baden: Das Kombibad kommt zwei Jahre später – und womöglich auch nur in abgespeckter Form

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

„Sie sprechen mir aus der Seele!” Leser melden sich zur Aktion gegen die Vermüllung an Schlachtensee und Krumme Lanke zu Wort

„Am Anfang fühlen sich die meisten ertappt”: Parkläufer Valentin S. berichtet von Naturschutz, Schlägereien, starken Verletzungen und menschlichen Tragödien an den Badeseen – und davon, wie die meist jungen Badegäste zur Einsicht gebracht werden

Legal, illegal, Strandbad Wannsee: Geparkt wird im Wald, doch die S-Bahn ist so nah

Evangelische Interims-Container: Baustellenbesuch bei der künftig kleinsten Schule des Südwestens

Die Schlachtenseerin Lore Kneiding lebte 84 Jahre auf dieser Welt – zum Glück

Wackerer Lankwitzer: Ehrung für Fußballer Klaus Bergmann

Hier bestimmen die Frauen: Neuer Mädchentreff

Ohrenschmaus am Sommerabend: Flöte und Harfe in Wannsee

So sehen Deutsche Schach-Meister aus: Jonas, Daniel, Jakob und Karim gewinnen die U14-Vereinsmeisterschaft

