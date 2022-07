Können Igel schwimmen? Unter diesem Namen hat sich ein Berliner Netzwerk gegen Lärm und Raserei gebildet.

Das Kürzel Igel steht steht für „Initiative Gewässer-Lärmschutz“, und dahinter stecken u.a. Wassersportler und Tagesspiegel-Leser aus Steglitz-Zehlendorf. Auch sie wollen nicht nur rumschimpfen, sondern etwas bewegen - wie so viele, die sich im Tagesspiegel seit Monaten an der Debatte beteiligen. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtet.

„Wir sind als Wassersportler:innen auf den Gewässern muskelbetrieben unterwegs und stellen ein ständiges egoistisches und rücksichtloses Verhalten Einzelner fest, die mit lärmenden Speed- und Partybooten sowie Wassermotorrädern (Jet-Skis) die Allgemeinheit erheblich stören“, schreibt die Initiative Igel an den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, wo der Ärger um Raser, Rücksichtslosigkeit und Lärm auf dem Wasser eines der Hauptthemen ist. „Dies wollen wir nicht länger hinnehmen und etwas gegen die zunehmenden Lärmbelästigungen auf und an den Berliner Gewässern tun.“

„Den Schwerpunkt der Lärmquellen bilden die Speedboote. Auch Partylärm land- und wasserseitig u.a. von Partyflößen mit ihren auf dem Wasser weittragenden Bässen, und das häufig bis in die frühen Morgenstunden, sind permanente Lärmbelästigungen für die Allgemeinheit“, schreiben sie.

Das Berliner Südwest-Netzwerk steht nach eigenen Angaben mit Havel-Anrainer, Wassersportvereinen, Politik und Bürgerinitiativen wie „Lärmhotspot Lindwerder“ (in Hohengatow gab’s 2021 viele Klagen über die Techno-Insel – hier meine Geschichte im Tagesspiegel). Eine Internetseite ist im Aufbau. Wer sich vernetzen will, hier ist die Mailadresse.

Und wer immer noch grübelt: Ja, Igel sind wasserscheu, können aber ein bisschen schwimmen.

Das Thema wird mittlerweile von der Politik ernst genommen und nicht mehr müde weggewischt. Hier einige Lesetipps aus dem Tagesspiegel: Bis 2008 gab’s eine Wache der Wasserschutzpolizei auf Schwanenwerder. Die wurde verkauft und abgerissen. Ein Fehler? Es gibt Ideen, in veränderter Form wieder präsenter zu sein am Wannsee. Oder auch das: 1000 Nachbarn und Wassersportler baten um Hilfe: „Es wird immer schlimmer“, klagten sie, nachdem der Spandau-Newsletter eine große Umfrage gestartet hatte. Hier im Tagesspiegel stellte die Wasserschutzpolizei später das neue Boot vor - mit einer Botschaft an Berlins Angeber-Kapitäne.

Und zum Saisonstart 2022 berichteten wir so über Raser, Müll und nervige Partyschiffe: "Kampf gegen Berlins Sommerplage auf dem Wasser". Hier im Tagesspiegel spricht Spandaus Ordnungsstadtrat über Stress auf der Havel, Jet-Ski der Wasserschutzpolizei - und das neue Problem am Schrottschiff "Yellow Submarine" vor Kladow.

