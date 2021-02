Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 237.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages über diese Themen:

Was sich am Ende von Lichtenbergs bekanntestem Regenbogen befindet

Gedenkort Rummelsburg per App erkunden

"Sport in Ost-Berlin" als digitaler Rundgang

Corona Update für den Bezirk

Ehrenamtliche Naturschutzwächter und Naturschutzwächterinnen gesucht

Aufruf zum Internationalen Safer Internet Day 2021

Aus TREPTOW-KÖPENICK berichtet Simone Jacobius

Ein Paradebeispiel an Nachbarschaftshilfe

Noch immer zwei Häuser unbewohnbar an der Pohlestraße. Eigentümer geht von menschlichem Versagen der Bauleute aus

Gefeuerter Amtsarzt fordert 36.000 Euro, Bezirk bietet neutrales Zeugnis

Arbeiten an der Grundschule Stillerzeile beginnen mit Baumfällungen

AfD-Bezirksverordneter: Nicht mehr nur fraktionslos, jetzt auch parteilos

Schwerer Unfall mit zwei Toten am Treptower Park

Union bekommt stürmische Verstärkung aus Prag

