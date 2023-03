Ein Turm für Berlins City West Europa-Center plant 300-Meter-Hochhaus

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 275.000 Mal abonniert. Mit mehr als 37.000 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Das mit Abstand größte Hochhaus Berlins soll auf dem Grundstück des Europa-Centers entstehen. Dieses Ziel hat sich der Eigentümer Christian Pepper gesetzt. Der Turm sei 300 Meter hoch an der Stelle des Parkhauses und der seit 2020 geschlossenen „Thermen am Europa-Center“ neben der Nürnberger Straße geplant, sagte der Immobilienunternehmer Uwe Timm am Donnerstag dem Tagesspiegel. Also noch einmal 60 Meter höher als eine ähnliche „Vision“ Timms und des inzwischen verstorbenen Architekten Helmut Jahn von 2017. Timm war Centermanager in dem Einkaufszentrum und Bürokomplex, ist weiterhin für Pepper tätig und gehört dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft City an. Mehr zu den Plänen und deren Chancen auf Verwirklichung im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Karstadt-Warenhaus an der Wilmerdorfer Straße muss schließen

Verlag für Theater- und Filmliteratur feiert 40. Jubiläum

Drei Jahre Corona-Pandemie: Gesundheitsstadtrat zieht Bilanz

Handelsstudie zeigt, wie attraktiv die City West ist – benennt aber auch Probleme

Pläne für Stadtplatz vorgestellt

Mehr als 1300 Einwendungen gegen Neubau des Autobahndreiecks Funkturm

Stadtreinigung kündigt mehr „Kieztage“ mit Sperrmüllabholung an – doch für unseren Bezirk gibt es bisher keine Termine

Viele Läden im U-Bahnhof Fehrbelliner Platz stehen leer

