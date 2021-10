Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 255.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Pauline Faust:

Die große Leser:innen-Debatte: Wie weiter im Bezirk? Welche Chancen ergeben sich aus dem Wahlergebnis? Was muss jetzt dringend passieren, welche Projekte müssen sofort angepackt werden? Im Newsletter stoßen wir eine Debatte über die bezirkliche Zukunft an, an der Sie sich beteiligen können, bitte schreiben Sie Ihre Meinung zu den genannten Fragen per E-mail an markus.hesselmann@tagesspiegel.de. Oder Sie schreiben Ihre Sicht der Dinge als Kommentar ins Forum unter diesem Artikel. Für Lichtenberg, aber gern auch für andere Berliner Bezirke. Weitere Themen im Newsletter diesmal unter anderem:

Frauen*preis auf Umwegen: Politische Machtspiele, ein starker Frauenbeirat und inkonsequente Bezirksstadträte

Musiktheaterprojekt für erwerbslose Frauen

Spurensuche im ehemaligen Theater Karlshorst

Kiezreporter*innen-Workshop in Fennphul

Tierschützer:innen treffen Kammerjäger:innen

Schmid Peoplemover: der wundersame Fahrstuhl in Rummelsburg

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Restaurierter Riviera-Saal soll im Dezember eröffnen

"Angeln ist kein Sport": Tierschutz-Verordnete freuen sich auf die Bezirkspolitik

BVV beantragt Kinderbetreuung

Wahlpannen im Südosten: Das vorgefertigte Kreuz für SPD-Kandidatin

Lange Brücke - lange Gesichter: Fertigstellung erst 2030?

Jungfernfahrt der neuen Tramstrecke "Adlershof II" am 30. Oktober

Doppelt geimpft, trotzdem positiv getestet: VSG Altglienicke muss Spiel absagen

Kolonialismus-Ausstellung "Zurückgeschaut" eröffnet ein zweites Mal

