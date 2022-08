Jetzt ist es fix, schwarz auf weiß, die Ausschreibung ist raus. Vor knapp zwei Monaten hatte Spandaus Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau verraten, dass in prominenter Lage am Rathaus ein neues Café entsteht – zwischen Parkplatz, Rosengarten und Havelufer. So eine Barterrasse ist ja absolute Mangelware an der Havel.

„Für ein kühles Getränk oder eine Tasse Kaffee müssen Havelflaneure längere Wege zurücklegen, etwa in die Fußgängerzone der Altstadt hinein“, so Schatz. Hier die ganze Geschichte, und oben mein Foto – um diese Fläche geht es.

Jetzt gibt es mehr Details. Bis 31. August können sich Gastronomen bewerben. In der Vorgaben heißt es, dass „an diesem exponierten Standort während des Sommerhalbjahres hochwertige Speisen und Getränke für breite Bevölkerungsschichten anzubieten“ seien.

Auch zu den Öffnungszeiten gibt es News, die Sie wie immer zuerst im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel lesen konnten: Der Betrieb solle eine Mindestöffnungszeit vom 1. April bis 15. Oktober gewährleisten.

Hier einige der Themen des aktuellen Spandau-Newsletters in der schnellen Übersicht.



