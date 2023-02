Endlich geht es bergab bei der BVG Ein Fahrstuhl für Berlins buntesten U-Bahnhof

Der Berliner U-Bahnhof Paulsternstraße bekommt nach 15 Jahren Diskussion einen Fahrstuhl. BVG, der Bezirk Spandau und der Berliner Senat hätten eine Lösung gefunden. 2024 soll’s losgehen, berichtet Stephan Machulik aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Er ist verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Das Projekt, das jetzt Thema im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau war, wirkte in den letzten Jahren so kompliziert wie die Planung einer Nasa-Raumstation: Denn der U-Bahnhof, der so bekannt durch seine kunterbunten Fliesen ist, liegt in acht Metern Tiefe – und an einer blöden Stelle.

Als die Station 1984 nämlich eröffnet worden ist, gab’s dort nur das große Osram-Werk im Süden. Deshalb gibt es auch nur dort einen Zugang in die Tiefe. Heute aber befinden sich auf der nördlichen Seite das große Einkaufszentrum und die neuen Wohngebiete an der Paulsternstraße – hier eine Luftaufnahme.

Haselhorst wächst und wächst - wie hier an der Paulsternstraße. © Foto: WBM

Einen Tunnel nach Norden bauen? Die Nonnendammallee hat dort acht Fahrspuren und einen breiten Mittelstreifen: Der Tunnel nach Norden wäre also seeeehr lang für die BVG-Fahrgäste geworden.

Die Lösung: Der neue Fahrstuhl und das neue Treppenhaus entstehen jetzt auf dem extra breiten Mittelstreifen, der per Ampel zu erreichen ist. Dafür fallen 12 Parkplätze weg. Mittelfristig könnte dort der BVG-Bus auf dem Mittelstreifen halten und einen bequemen Umstieg in die Neubaugebiete ermöglichen. Die Busse fahren außerdem in die neuen Mega-Projekte Insel Gartenfeld und Siemens-Campus.

Auch Behördenbesuche werden erleichtert: Im „Webtower“ (das ist der blaue Glaskasten hinter der Sprint-Tankstelle) hat das Rathaus mittlerweile viele Räume angemietet. „Eine so große Verwaltung muss mit dem Fahrstuhl erreichbar sein“, so Machulik.

Und wer war doch gleich dieser Paul Stern?

Hier das kleine Spandau 1×1: Vor 200 Jahren gab es hier keine U-Bahn, sondern Sumpf, Wald, Wiese. Und am Nonnendamm stand ein abgelegenes Postgasthaus mit dem Namen „Zum Güldenen Stern“. 1848 benannte der Besitzer Paul Stern seinen Laden schließlich um. In Erinnerung daran wurde 1929 aus dem Schwarzen Weg die „Paulsternstraße“.

Und wie geht es bei Stephan Machulik selbst weiter? Abi am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, IT-Fachmann, SPD-Netzwerker und zehn Jahre Stadtrat für Ordnung, Bürgerämter, Jugend, Hochzeiten. Das Gesicht von Stephan Machulik, 51, kennen viele in Berlin-Spandau. 2021 wechselte er ins Abgeordnetenhaus – und wurde jetzt nicht wiedergewählt. Und nun, Herr Machulik?

Er macht ab 16. März eine Pause: Stephan Machulik, SPD. © privat

„Ich arbeite noch bis 16. März“, sagte Machulik dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, dann nämlich kommt das neue Abgeordnetenhaus erstmals zusammen. „Ich will dann erst mal eine Pause von der öffentlichen, aber nicht von der parteipolitischen Bühne machen.“

