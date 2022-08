Unsere Bezirksnewsletter, inzwischen berlinweit mehr als 265.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Am heutigen Dienstag stehen Spandau und Marzahn-Hellersdorf im Mittelpunkt. Unsere Newsletter aus diesen Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus SPANDAU berichtet André Görke:

Was macht Spandau in der Energiekrise? "Wir prüfen derzeit mit unseren Energiebeauftragten sämtliche Einsparpotenziale für unsere circa 200 Liegenschaften, mit denen wir unseren Energieverbrauch kurzfristig noch stärker senken können", sagt Bezirksbürgermeisterin Carola Brückner. Spar-Tipps, Wärmehallen, Heizung und Licht im Rathaus sind Top-Themen im Spandau-Newsletter. Außerdem lesen Sie:

Klasse! Polizei kauft Jet-Ski gegen Raser auf der Havel

Von Kladow zur Heerstraße: Warum über 100 Soldaten durch Spandau marschierten

Feuerwehr baut Spandauer Wache aus

"Wir spielen Strandrugby beim SC Siemensstadt": Ein Gespräch über einen coolen Sport und schöne Sonnenuntergänge

Pichelsdorfer Straße I: Die nächsten Bau-Etappen bis 2024

Pichelsdorfer Straße II: 40 Bäume fallen

Feuerteufel in Heerstraße Nord: Update zu den Videokameras und wichtige News für Mieter aus dem Abgeordnetenhaus

Corona-Impfung jetzt auch im FF

Wildes Spandau: das ultimative Waschbären-Foto

Max-Fränkel-Garten in Kladow: Konzert am Havelufer

ASK-Sommerfest, Jazz-Gottesdienst und Bat-Night: Viele Ferientipps aus Spandau

Hertha BSC spielt gegen FC Spandau

SUP-Ausflüge über die Havel

Spandaus Wanderverein pilgert die Havel entlang

Neuer Bezirkssportbund - mit zwei Schulleitern im Präsidium

Aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG meldet Sigrid Kneist:

Defekt in der Leitung: Warum beim Finale der Frauen-Fußball-WM in Teilen Mariendorfs und auch Neuköllns die Bildschirme schwarz blieben



Nach der Klinik-Verlagerung: Was wird aus dem Wenckebach-Krankenhaus?

Gedenken an die einstigen Bewohner: Die Hausgemeinschaft in der Treuchtlinger Straße 4 hält die Erinnerung aufrecht

S-Bahn, Regionalhalt oder auch noch eine Straßenbahn: Die verkorksten Planungen für die Buckower Chaussee

Online, digital oder hybrid: Die SPD-Fraktion fordert einheitliche Kriterien bei digitalen Sitzung der BVV

Ziemlich fix: TempelSchön ist am schnellsten bei der WBS-Bearbeitung

Baustelle mit Hindernissen: Der Ausbau der Dresdner Bahn

Abgestellt und geklaut: Hier werden die meisten Fahrräder gestohlen

Eine Oase im Kiez: Das neue "Kleine Grosz Museum



Aus MARZAHN-HELLERSDORF meldet Johanna Treblin:

Warten aufs Amt: Termine für Hochzeiten und Beerdigungen sind schwer zu ergattern

Appell der Sozialsenatorin an die Bezirksämter: Vergebt mehr Aufträge an die Inklusionsbetriebe und Behindertenwerkstätten

Augenscheinlicher Parkdruck vs. tatsächlicher Bedarf

Zahl der Fahrraddiebstähle in Berlin gestiegen

Über 2500 neue Flüchtlingsunterkünfte in Berlin - die wenigsten in Marzahn-Hellersdorf

Update zur Wiesen-Mahd

Ausstellung "Let's follow the trail"

