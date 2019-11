Der Berliner Heinrichplatz wird in "Rio-Reiser-Platz" umbenannt. Das beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am späten Donnerstagabend mit 27 Stimmen dafür, 8 dagegen und 12 Enthaltungen. Die Umbenennung soll im Rahmen der zum 70. Geburtstag Reisers und dem 50. Jahrestag der Bandgründung der Scherben geplanten Feierlichkeiten im September 2020 stattfinden.

Der Ursprungsantrag kam von der Linken schon 2017, die aber zunächst noch die Umbenennung des Mariannenplatzes vorschlug. Eigentlich wäre bei einer Umbenennung eine Frau dran. Aus dem entsprechenden BVV-Beschluss geht hervor, dass "bei (Um) Benennungen von Straßen, Wegen, Brücken etc., ausschließlich Frauen als Namensgeberinnen zu ehren" seien, bis das Verhältnis ausgeglichen ist.

Im Linken-Ursprungsantrag heißt es jedoch, dass auch Personen mit LSBTTIQ-Hintergrund geehrt werden sollten, was auf Rio Reiser zutrifft.

