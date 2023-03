Entwurf für Deutschlands größtes Hochhaus Berliner Europa-Center plant 300-Meter-Turm

Das mit Abstand größte Hochhaus Berlins soll auf dem Grundstück des Charlottenburger Europa-Centers entstehen. Dieses Ziel hat sich der Eigentümer Christian Pepper gesetzt. Der Turm sei 300 Meter hoch an der Stelle des Parkhauses und der seit 2020 geschlossenen „Thermen am Europa-Center“ neben der Nürnberger Straße geplant, sagte der Immobilienunternehmer Uwe Timm in einem Gespräch mit dem Tagesspiegel.

