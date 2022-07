Diese Hitze in Berlin - wie nur abkühlen? Unsere Autorinnen und Autoren haben sich in den Bezirken umgehört und Tipps gesammelt. Im Berliner Süden entsteht ein chilliger Sommerort mit erfrischendem Namen ("Strand & Plan"). Außerdem verrät Berlins Experte für Steglitz-Zehlendorf, Boris Buchholz, wo es besonders kühl und windig und feucht ist. Aus Pankow hat unsere Autorin Bao My Nguyen auch einen besonders coolen Tipp für Sie. Und Corinna von Bodisco meldet sich aus Friedrichshain-Kreuzberg mit einem digitalen Hitzeprojekt ("eine digitale Karte mit kühlen Orten, kühle Waschlappen, abends Kräutertee"). Das alles lesen Sie in Ihrem Tagesspiegel-Bezirksnewsletter, donnerstags wie immer aus Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Suchen Sie sich Ihren Bezirksnewsletter raus - jetzt kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Den können Sie zum Beispiel lesen, wenn am Nachmittag die eine oder andere Regenwolke über Berlin hinwegzieht.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

"Strand und Plansch”: Heute eröffnet in Lankwitz ein chilliger Sommer-Ort. Was es damit (und mehr) auf sich hat, erzählt Gebietskoordinatorin Nele Petzold

Symbol des Widerstands in Charkiw: Über die Situation in der ukrainischen Partnerstadt berichtet Maria Avdeeva

Mehr muss möglich sein: Wo das Bezirksamt Energie sparen könnte

Regelaufgaben des Gesundheitsamts sollen trotz hoher Inzidenz auch im Herbst sichergestellt werden: 26 Mitarbeitende sind nur mit Corona beschäftigt

Der Appell der Gesundheitsstadträtin: Drinnen bitte Maske tragen – auch im Urlaub

Statt Kanonenboot die Ex-Botschafterin Namibias: An der Freien Universität wird um die Umbenennung der Iltisstraße diskutiert

Bienen von Amerikanischer Faulbrut befallen: Zwei-Kilometer-Sperrbezirk eingerichtet

Kreativ-Event im Grunewald unter dem Motto „Kaufen statt Spenden”: Mode, Design und Kunst aus Charkiw

Wie ein Sprung ins kühle Nass: „Das Strandbad” ist die perfekte Sommerlektüre

Tipp gegen Hitze: Wo es kühl, windig und feucht im Bezirk ist

Bibel und Bach: Wolfgang Huber liest, Ulrich Eckhardt spielt

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Bao-My Nguyen:

Wenn Papas wieder zu Kleinkindern werden: Ein Besuch bei der Hüpfburgen Oase am Volkspark Friedrichshain

Tipp gegen Hitze: Wo im Bezirk sind die schattigen Plätzchen und die coolsten Orte?

Vandalismus an der Gethsemanekirche: Transparente gegen Ukraine-Krieg und Querdenker-Mythen besprüht

Gerangel um ein Stück grünen Mittelstreifen am Senefelderplatz: Mähen, obwohl bis Ende des Sommers kein Beschnitt erlaubt ist?

Bezirk rechnet mit etwa 400 fehlenden Schulplätzen für die 7. Klasse

Fahrradstraße Oderberger Straße, nächster Halt: Schwedter Straße

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Erste Mieter:innen auf dem Dragoner-Areal für 2027 erwartet – Open-Air-Ausstellung zeigt städtebauliches Konzept

Friedhof am Halleschen Tor bekommt 70.000 Euro vom Bund zum langfristigen Erhalt

Bizim Kiez schreibt Nachruf auf Gertrud Baier, älteste Mitstreiterin der Mieterinitiative

Tipps zur Hitze: digitale Karte mit kühlen Orten, kühle Waschlappen, abends Kräutertee

"Audrey Ahoi": Spreefahrt mit Drag Queen Audrey Naline

Neue Charta für geschlechtliche Vielfalt im Sport

Leser:innen empfehlen ihre Lieblingsbäckereien

Führungen zur U-Bahn der Zukunft im Technikmuseum

Bücherjagd für Kids

Sommerkonzert in der St. Lukas Kirche Kreuzberg

Helfer:innen für das "After Work Rupfing" auf dem Trockenrasen an der Rummelsburger Bucht gesucht

Offene Sprechstunde vom Jobcenter für Eltern in Familienzentren

Schriftstellerin, Frauenrechtlerin, Gründerin der ersten Volksküchen: Lina Morgenstern, besser bekannt als "Suppenlina" leistete Außer- und Ungewöhnliches

