Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

In der Grünauer Straße 140 in Köpenick befand sich das DDR-Frauengefängnis. Am 7. Oktober - Republikgeburtstag - wird um 12 Uhr "eine barrierefreie Informationstafel" an dem Gebäude angebracht. Barrierefrei deswegen, weil auf der Tafel QR-Codes gescannt werden können, die zu kurzen Interviews mit ehemaligen Insassinnen des Gefängnisses führen. Genauer: Zu zwei Zeitzeuginnen. Viele Frauen sind nicht, oder noch nicht bereit, über diese Zeit zu sprechen, sagt die Historikerin Sandra Czech, die zum Gefängnis geforscht hat, im Auftrag der Gedenkstätte Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

ZDF-Serie: Jürgen Vogel ist der Kommissar aus Köpenick

Superwahl-Service: Wer Sie künftig im Abgeordnetenhaus vertritt

Falsche Wahlergebnisse auch im Südosten? Wahlamt ermittelt

Neubauwohnungen am Nelkenweg: Anwohnerprotest verhallt

"Unvollendete Metropole": Große Ausstellung im Peter-Behrens-Bau

Viertes Friedenskonzert in Grünauer Kirche

Putins "Schwarzer Kanal": RT Deutsch sendet aus Adlershof

Aus LICHTENBERG schreibt Pauline Faust:

SPD-Stadtrat Hönicke will Linken-BM Grunst den Chefsessel im Bezirk streitig machen: BVV-Fraktionen verhandeln

Lichtenbergerin Barbara Mewis vermittelt seit mehr als 20 Jahren die Geschichte ihrer Heimat

Der perfekte Schnitt: der Eierschneider wurde von einem Lichtenberger erfunden

Unbemerkte Nachbarn: Wie sich Waschbären in Berlin rasant ausbreiten

Volltreffer: Boxer Achmed Gadaborschev vom SV Lichtenberg 47 gewinnt Gold beim Turnier der Olympischen Hoffnung

Lichtenberger Projekt Stadtlichter erhält Europapreis Blauer Bär

Musikkenner Klaus-Jürgen Böhme stellt „Swing Time“ vor

Lichtenberger Frauen*preis

Sprechstunde vom Bezirksbürgermeister

Lesung von Gartenliebhaberin und Autorin Doris Bewernitz

