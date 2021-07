Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Erinnerung im Newsletter: An diesem Dienstag ist der 77. Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler vom 20. Juli. Nachdem es gescheitert war, fand am 8. August der Schauprozess des Volksgerichtshofs unter Leitung des Gerichtsvorsitzenden Roland Freisler im Gebäude des Kammergerichts an der Elßholtzstraße statt. An den Prozess erinnert eine Gedenktafel: "Freisler demütigte und verhöhnte die Angeklagten. Gegen die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 ergingen hier und am Sitz des Volksgerichtshofs in der Bellevuestraße über hundert Todesurteile." Noch ein weiterer Jahrestag steht in dieser Woche an. In Mariendorf wurde vor 75 Jahren am 26. Juli in der Wohnsiedlung zwischen Eisenacher Straße, Rixdorfer Straße, Dirschelweg und Didostraße ein Camp für sogenannte jüdische Displaced Persons eröffnet. In Polen war es im Herbst 1945 zu antisemitischen Pogromen gekommen, so dass Überlebende des Holocausts nach Berlin kamen. In Berlin gab es drei DP-Camps, in denen Juden selbstverwaltet leben konnten. In Tempelhof-Schöneberg soll im Herbst eine Ausstellung daran erinnern. Mehr zu beiden historischen Themen im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Stadtentwicklung in Schöneberg: Pläne für das alte Straßenbahndepot

Schlossneubau 1: Wie ein einfacher Feldwebel einst beim Kaiser zu Gast war

Schlossneubau 2: Potse und Drugstore zur Geschichte

Mahnwache in Marienfelde: Radfahrer tödlich verunglückt

Aus SPANDAU meldet sich Masha Slawinski:

Lernen Sie die Podcasterin und Radiomoderatorin Laura Larsson in der Nachbarschaft kennen

Zwei weitere Schulen erhalten bessere digitale Infrastruktur

Zu Besuch beim Gewo- bag-Neubauprojekt „Waterkant“

Das Bezirksamt hat ein Rahmenkonzept für Bürger:innenbeteiligung entwickelt

Handballkinderfest des VfV Spandau-Handball

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Sophie Rosenfeld:

Was kann man tun, wenn man ein verletztes oder verwaistes Wild- oder Haustier in Berlin findet? Ein Interview

Schlüsselübergabe im Quartier Stadtgut Hellersdorf

Landesfeuerwehrverband Berlin ehrt Politiker mit dem Ehrenzeichen in Silber

Um- und Neubau in der Hohensaatener Straße

Herbstsemester-Programm der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf

Frei verfügbare Klaviere laden auf der Marzahner „Klang & Kunst Promenade” zum Musizieren ein

„HellD - Festival für Kultur am Stadtrand” auf der Hellen Oase

Dem DDR-Komponisten Kurt Schwaen wird im Bezirksmuseum eine neue Ausstellung gewidmet

Olympia begrüßt Mahlsdorfer Ehepaar im Bogenschießen und Profi-Tischtennisspielerinnen vom TTC Eastside

Wie kann der Lehrer:innenmangel behoben werden? Schüler:innen aus dem Bezirk werben um Nachwuchs

