Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Nachdem ein SA-Trupp im März 1933 erfolglos versucht hatte, sie in ihrer Wohnung in Siegmunds Hof am S-Bahnhof Tiergarten festzunehmen, floh die jüdische Journalistin und Schriftstellerin Gabriele Tergit ("Käsebier erobert den Kurfürstendamm", "Effingers") ins Exil. Jetzt erinnert eine Ausstellung in Siegmunds Hof an Tergit und weitere jüdische Künstler:innen aus dem damaligen Bezirk Tiergarten. Auch ist eine Gedenktafel für Tergit in Siegmunds Hof geplant. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Krawall und Remmidemmi? Der 1. Mai und die Demos

Unruhe wegen Verkehrsberuhigung: Der Ärger um die autofreie Friedrichstraße

Jede Menge Zeit: Rammstein und der Mitternachtsverkauf bei Dussmann

Runter mit dem Sofa: BSR und Bezirk planen wieder Sperrmüllaktionstage

Zwei Mal Richard Wagner: Deutsches Historisches Museum und Staatsoper sehen doppelt

Das ist unser Haus: Stadtmuseum lässt Berlinerinnen und Berliner mitgestalten

Billig, billig: Siegessäule für 2500 Dollar verkauft

Warten auf'n Bus: Acht Busspuren genehmigt, aber nicht umgesetzt

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Bürgermeister Hikel zum 1. Mai in Neukölln und der Kritik an den geplanten Straßenfesten

60 Jahre verheiratet: Inge und Dieter Setzchen aus Rudow über ihr Erfolgsgeheimnis

Nach dem Volksfest ist vor dem Volksfest: Fast 100.000 Besucher:innen bei der 66. Britzer Baumblüte – Freitag starten letzte Maientage in der Hasenheide

Richtfest am neuen Wohnhochhaus in der Gropiusstadt

Tulipan im Britzer Garten

Degewo ruft Neuköllner Schulen zur Bewegungschallenge auf

63. Vorlesewettbewerb: Kolja ist der beste Vorleser in Neukölln

Sauna Confessions in der Galerie im Saalbau

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Schumacher-Quartier in Tegel stößt auf Bedenken bei Bauträgern

Nachbarschaft verbindet: Am 20. Mai ist Tag der Nachbarn

Einbrüche in Firmenautos häufen sich

Freiwillige gesucht für zweite Berliner Erhebung obdachloser Menschen

„Einwände gegen das Abstimmungsverhalten“: Stellungnahme von Gerald Walk zur BVV

700 Jahre Tegel: Historische Führungen vom Geschichtsforum angelaufen

Athlet:innen vom Ruder-Club Tegel holen Gold bei Kleinbootmeisterschaften

„Lesbisch* leben in Reinickendorf“: Veranstaltung im Frauenzentrum Flotte Lotte

Gespräch und Lesung in der Galerie Etage des Museum Reinickendorf

Kinderfahrraddemonstration „Kidical Mass” kommt im Mai

Schollentrödelmarkt in Tegel

Neuer „Salon Interkulturell”: Lesung mit Firas Alshater





In unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel können Sie auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.