Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Lilli Henoch war eine der erfolgreichsten Leichtathletinnen ihrer Zeit. Zwischen 1922 und 1928 war Henoch vierfache Weltrekordlerin und zehnfache Deutsche Meisterin in Kugelstoßen, Diskuswurf, Weitsprung und der 4 x 100-Meter-Staffel. Bis in die 1930-er Jahre hinein war sie zudem eine sehr erfolgreiche Handballspielerin. Die Nazis deportierten und ermordeten die jüdische Sportlerin 1942. Im Bezirk - Lilli Henoch lebte im Bayerischen Viertel in Schöneberg - soll nun an sie erinnert werden, dafür setzen sich die Grünen ein. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Bezirksamt und Homeoffice: Ein Fünftel der Mitarbeiter hat einen sicheren Fernzugang

Ende des Baustopps in Sicht: Im zweiten Quartal soll es an der Friedenauer Höhe weitergehen

Sanierung des Hochbahnviadukts: Bauarbeiten ab 2023 geplant

Ehrungen im Bezirk: Eine Kreuzung für David Bowie, ein Platz für Richard von Weizsäcker, ein Saal für Coco Schumann

Dreckecken im Bezirk: Was es kostet

Kunst für Draußen: Förderungsprogramm für Künstlerinnen und Künstler

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Paul Lufter:

Alice Salomon Hochschule feiert virtuellen Neujahrsempfang

Fehlende Fachkräfte und Azubis: Wie geht es dem Wirtschaftsstandort Marzahn-Hellersdorf?

Corona-Update für den Bezirk

Endlich wieder verirren: Der Irrgarten in den Gärten der Welt öffnet seine Pforten wieder

Lioba Happel mit dem Alice Salomon Poetik Preis ausgezeichnet

Feuerwehr angelt Oldtimer aus dem Habermannsee

Eröffnung des Wahlkampfes? Alle sprechen über die Seilbahn

„Bon Dia Good Luck” - Alice-Salomon-Poetik-Preisträgerin Barbara Köhler verstorben

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Neues Freibad, neue Duschen: Millionen für Schwimmbad Spandau - aber sollte nicht 2021 alles fertig sein? Neuer Zeitplan und Gründe im Newsletter

Mahnmal Putlitzbrücke: Kunstwerk zieht in die Zitadelle

2018, 2019, 2020, 2021, 2022? Das Dilemma eines Fußgängerüberweg vor einer Schule

Senat will Fahrradparkhaus in Haselhorst: Wo und wann - und wo bleibt das Fahrradparkhaus am S-Bahnhof Spandau?

Hey, Pippi Langstrumpf: Baustellen-Update zu Millionenplänen für die Astrid-Lindgren-Schule in Staaken

FDP und Grüne sauer: BVV abgesagt, Spandau bleibt offline

Abriss einer Kirche: Spandau nimmt Abschied von diesem Gotteshaus

