Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 256.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Zum 9. November geht es im Newsletter um Erinnerung und Gedenken: In der Ausstellung "Wir waren Nachbarn", in der die Biographien verfolgter, deportierter und ermordeter jüdischer Menschen aus dem Bayerischen Viertel nachlesbar sind, wird ein Gedenkalbum über Moritz Galliner vorgestellt. Moritz Galliner war Rechtsanwalt und Notar sowie Vorstandsmitglied der Jüdischen Reformgemeinde zu Berlin. Während des Pogroms 1938 wurde seine Kanzlei geplündert. Sohn Peter flüchtete nach Großbritannien, Tochter Anne in die USA. Moritz Galliner und seine Frau Hedwig begingen Suizid. Mehr zu "Wir waren Nachbarn" im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Eine Ausstellung im Tempelhof Museum widmet sich der jüdischen Displaced-Persons-Camps in Berlin

Zerstörte Bücher: Bibliothek reagiert mit einer Lesungsreihe

Bezirkspolitik: BVV startet in die Wahlperiode

Langwieriges Projekt: So ist der Planungstand beim Multifunktionsbad in Mariendorf

Vorübergehend geschlossen: Das Kinodrama ums Cosima

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

BVV steht, Bürgermeister ist gewählt, neues Bezirksamt kann (bald) Arbeit aufnehmen

Wahl der AfD-Stadträt:in verschoben

Gedenkplatte für Ingo Binsch nach nur zwei Tagen zerstört

Breitscheidplatz-Weihnachtsbaum kommt aus Peggy Wildes Garten in Marzahn

Berliner Schülerzeitungswettbewerb startet

Kikeriki! Spazieren am Wuhlewanderweg

Weihnachtspäckchen für Kinder in Not

Bibliothek ruft zur Teilnahme an Vorlesetagen auf

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Neuer Wochenmarkt in Kladow? Nach Newsletter-Debatte wird's jetzt konkret. Leserinnen suchen Bauern und Händler für den Frühling 2022 und stellen das Konzept im Newsletter vor

Weihnachtsmarkt in der Zitadelle: Newsletter testet das neue Ticket-System, das - psssst! - jetzt online geschaltet wurde

Früher Jura, heute Kuchen: Jung-Unternehmerin stellt im Newsletter ihre Kuchenfirma vor und hat einen Job an Newsletter-Leserinnen oder Leser zu vergeben

Kontrollpunkt Staaken: Newsletter zeigt zum 9. November 1989 die strengen Reisetipps durch die DDR

9. November 1938: So wird an die Übergriffe auf Juden in Spandau erinnert

Livestream, Lob und ein arbeitsloser AfD-Stadtrat: Alles zur Rathaus-Wahl in 13 knackigen Newsletter-Punkten

S-Bahn fährt über den Schul-Campus: Newsletter zeigt Baustellen-Akte zur neuen Schule an der Jungfernheide in Siemensstadt

20 Jahre Spandau-Arcaden: Große Foto-Zeitreise mit dem Newsletter - und ein neuer Chef im Einkaufszentrum

Franziska Leschewitz, Linke, sagt im Newsletter Tschüs - und hat noch neue Infos zur Insel Eiswerder

Insel Eiswerder: Woher kommt der Name der Insel? Das große Newsletter-Quiz

Promi-Alarm am Havelufer: Richtfest an der Wasserstadtbrücke, Parkplatznot im Neubaugebiet

2500 Kinder machten beim Spandauer Waldlauf mit: Die Namen der Gewinnerschulen stehen im Newsletter

Newsletter-Tipp für einen schönen Ausflug: Gebrannte Mandeln am Kladower Hafen

Wie sollte die neue Brücke des Spreeradwegs heißen? Große Resonanz auf Newsletter-Idee und viele Vorschläge der Leserinnen und Leser

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.