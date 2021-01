Adenauer, Kennedy und Kladow: Neulich erinnerte der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau an die legendäre DED-Zentrale, die einst am Stadtrand von West-Berlin stand - und von wo Tausende in die Welt aufbrachen.

1977 war der "Deutsche Entwicklungsdienst" mit der Zentrale von Bonn nach West-Berlin gezogen. Doch 1999 wurden die Büros im Berliner Westen wieder geschlossen. Weil Asbest-Verdacht bestand und niemand den Betonriesen am Stadtrand sanieren wollte, wurde das Haus im Frühjahr 2011 abgerissen. Gegenüber befand sich die „Blaue Siedlung“, die einst für DDR-Flüchtlinge gebaut wurde (was sich durch den Mauerfall dann erübrigen sollte).

An den DED soll ab Herbst 2021 mit einer Tafel erinnert werden. Das Interesse der Leserinnen und Leser war hoch, ich bekam auch Post vom „Freundeskreis des DED“ um Werner Würtele. Hier Auszüge und detaillierte Erinnerungen aus dem Brief an den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

"Die „Blaue Siedlung“, damals Blaue Lagune genannt, beherbergte in den 90 Jahren Geflüchtete, insbesondere aus Jugoslawien. 1998 organisierten wir ein Freundschaftsspiel der Spandauer Polizei mit Bewohnern der Lagune. Schiedsrichter war der DED-Geschäftsführer", schreibt Würtele.

Erinnern Sie sich? Hier die Rückseite, 2008. Foto: Thilo Rückeis

"Der DED war eine Bundeseinrichtung und wurde von Bundespräsidenten und Ministern besucht. Leider wurden die Beziehungen zwischen DED und Senats- und Bezirksverwaltung von beiden Seiten zu wenig gepflegt. Unser großer Saal wurde regelmäßig bei Wahlen genutzt, Kladower nahmen an den Festen teil."

Entdeckt im Tagesspiegel, Herbst 1987. Screenshot: Spandau-Newsletter

"Begriffe wie Betonklotz oder Betonriese werden der Anlage des DED nicht gerecht. Die Anlage war funktional, großzügig geplant, architektonisch ansprechend."

"Das Ministerium bezeichnete uns gerne als „Freistaat Kladow“ und meinte damit die Aufmüpfigkeit mancher Entwicklungshelfer*innen. Der DED hatte wirklich etwas von einem Staat."

Oben Sonnenterrasse, unten Bolzplatz. Tagesspiegel-Foto von 2008. Foto: Thilo Rückeis.

"Hier arbeiteten 200 Menschen, jährlich wurden 400 angehende Entwicklungshelferinnen, Helfer und deren Familienangehörigen vorbereitet. Neben Büros, Werkstätten und Unterrichtsräumen gab es zum Beispiel eine große Kantine mit Cafeteria für 150 Personen zur Verpflegung der Hauptamtlichen (Frühstück, Mittagessen, Abendessen)."

Der Eingang der DED-Zentrale, fotografiert 2001. Rechts ging es runter zum Bolzplatz. Foto: Tagesspiegel-Leser Jörg Hartmann

"Es gab auch 120 Betten in Einzel-Doppel- und Familienzimmer, mit Koch- und Waschgelegenheiten. Und einen Kindergarten/Hort mit Spielplatz. In einem Quartal zählten wir 50 Kinder und sieben Kindergärtnerinnen."

"Es gab eine sehr gut ausgestattete Bibliothek, ein Reisebüro, ein Musikzimmer mit Flügel einen Versammlungsraum für über 100 Personen (so ein Raum fehlt heute Kladow besonders!) für Theater, Musikdarbietungen, Filme."

Kleiner Plausch in den 90ern mit Bundespräsident Roman Herzog in der DED-Zentrale. Foto: dpa

"Und nicht nur den Bolzplatz gab es, sondern noch mehr Sportanlagen: Hartplatz, Tennisplatz und Amphitheater, Gymnastikraum und Tischtennisraum.“

Eine gute Luftaufnahme vom gewaltigen DED-Bau am Waldrand von Berlin-Kladow zeigt Ortschronist Rainer Nitsch vom örtlichen Kulturerein „Kladower Forum“ unter diesem Link. Heute stehen dort am Kladower Damm etwa 40 Einfamilienhäuser; nebenan befindet sich das Krankenhaus Havelhöhe und der Gutspark Neukladow. An den DED erinnert dort nichts mehr.

Kladow, 1976. Noch ist der DED eine Baustelle. Foto: Tsp

Genau das soll sich ändern. Sogar eine Textidee gibt es schon, erstellt vom „Freundeskreis des DED“ um den ehemaligen DED-Mitarbeiter Werner Würtele.

„Erinnerung an den Deutschen Entwicklungsdienst DED. Von hier starteten über 10.000 Entwicklungshelferinnen und -helfer engagiert für eine sozial gerechte, ökologisch intakte und friedliche Welt in Partnerländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Gegründet 1963 im Beisein von J.F. Kennedy, Konrad Adenauer und Heinrich Lübke hatte der DED seinen Sitz von 1977 bis 2000 in Berlin, am Kladower Damm 299.“

Mit dem markanten DED-Logo in Burkina Faso. Foto: Imago

Und wo soll das DED-Schild hin? An der Kreuzung Kladower Damm/ Johannes-Guthmann-Weg/Neukladower Allee. Hier lesen Sie den letzten Stand zur dortigen Baustelle.

Tagesspiegel 1988, Politikteil. Screenshot: Spandau-Newsletter

