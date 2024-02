Es sollte ein Vorzeigeprojekt werden Obdachlosenunterkunft am Görlitzer Park in Berlin fraglich

Eines der Vorzeigeprojekte zur Beruhigung der Lage am Görlitzer Park in Kreuzberg kommt wohl vorerst nicht. Wie am Mittwoch während der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) bekannt wurde, hat der Senat die finanziellen Mittel für eine Obdachlosenunterkunft in der Nähe des Parks gestrichen.

Stadtrat Oliver Nöll (Linke) zeigte sich während der BVV-Sitzung entsetzt, da bereits alles geplant sei und der Träger für die Umsetzung des Projekts jetzt den Finanzantrag stellen und unverzüglich genehmigt bekommen muss, damit das dringend benötigte Projekt wie geplant im Mai starten kann.

Tatsächlich hat das Abgeordnetenhaus in den Haushaltsberatungen Mittel für das Projekt „Ohlauer 365“ eingestellt. Laut den Linken ist nun fraglich, ob das Projekt überhaupt starten kann, jedoch wohl keinesfalls im Mai.

Eigentlich sollte die Obdachlosenunterkunft eine der tragenden Maßnahmen sein, um illegales Campieren und Vermüllung des Parks zu vermindern. Laut Linken handelte es sich um eine „groß angekündigte Maßnahme“. Wie aus Unterlagen hervorgeht, hat die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung die Mittel für den Titel „Ganzjähriges Notübernachtungsprogramm für obdachlose Menschen“ zunächst komplett gesperrt, womit auch das Projekt am Görli auf der Kippe steht. Möglich ist jedoch, dass das Geld zu einem späteren Zeitpunkt freigegeben wird und sich eine Lösung findet.

Das Projekt Ohlauer365 hilft den bedürftigsten Menschen, an einem der angespanntesten Orte im Bezirk Magnus Heise (Grüne) möchte die Obdachlosenunterkunft am „Görli“ gerne umsetzen.

Der Berliner Senat hatte zuletzt in Einsparungsmaßnahmen angekündigt, zur Finanzierung des Landeshaushalts hat die schwarz-rote Regierungsmehrheit in großem Umfang „pauschale Minderausgaben“ veranschlagt. Von diesen Einsparvorgaben sind auch sogenannte „Mittel in auftragsweiser Bewirtschaftung“ betroffen. Dabei nehmen die Bezirke mit diesen Geldern aus dem Landeshaushalt wichtige Leistungen für die Berliner:innen wahr, die nicht über die Bezirkshaushalte finanziert werden können.

So sind zum Beispiel auch Mittel für die Park- und Spielplatzreinigung, Berufsorientierung für Jugendliche, unabhängige Sozialberatung, Bau von Fußgängerüberwegen, Projekte des Rad- und Fußverkehrs wie Gehwegvorstreckungen, und Bürger:innenbeteiligung bei Bauprojekten betroffen.

Auch die Kreuzberger Grünen verurteilen die Kürzungen. Besonders, da sich der Regierende Bürger:innenmeister Berlins, Kai Wegner (CDU), für die Obdachlosenunterkunft am Görlitzer Park starkgemacht und diese als Mittel gegen die aktuelle Situation angekündigt hatte.

„Das Projekt Ohlauer365 hilft den bedürftigsten Menschen, an einem der angespanntesten Orte im Bezirk“, sagt der Vorsitzende des Sozialausschusses Magnus Heise (Grüne). Wegner habe seine Unterstützung zugesichert. „Dass die Senatsverwaltung dann aber diese hinterrücks die Finanzierung wegen der unseriösen Sparvorgaben wieder streicht, ist nicht nur enttäuschend, sondern lässt die Menschen des Bezirks im Stich: die Anwohner:innen der Kieze um den Görlitzer Park, und vor allem die obdachlosen und suchterkrankten Menschen.“

Soziale Lösungen für soziale Probleme

Die Grünen fordern soziale Lösungen für soziale Probleme. Auch der Senat hat die vom Bezirk erarbeiteten Konzepte übernommen, die nun, nach der Kürzung, allerdings infrage stehen. Weiterhin im Raum steht die Umzäunung sowie nächtliche Schließung des Parks, Wegner hatte sich immer wieder hierfür ausgesprochen, um den zahlreichen Straftaten im und um den „Görli“ entgegenzutreten. Doch der Vorschlag ist umstritten, Anwohnende demonstrieren gegen einen Zaun und auch der von den Grünen regierte Bezirk ist dagegen.

