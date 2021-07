Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen fünf Jahre erscheinen und berlinweit rund 250.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Immer mehr Menschen steigen aufs Fahrrad. Der Trend besteht nicht erst seit der Coronakrise, wurde durch diese aber noch einmal verstärkt. Das zeigt auch die Antwort des Senats auf eine noch unveröffentlichte Anfrage des SPD-Abgeordeten Sven Kohlmeier , die dem Tagesspiegel vorliegt. Demnach wurden seit Beginn der Pandemie an allen Messstellen berlinweit deutlich mehr Radfahrende gezählt als vorher - in Neukölln beispielsweise am Maybachufer. Mehr Radfahrende heißt allerdings leider auch , dass die Zahl der Unfälle nach oben geht. Wie sich die Zahlen im Bezirk entwickelt haben, lesen Sie im Newsletter.

Außerdem geht es um diese Themen:

Der Trend besteht nicht erst seit der Coronakrise, wurde durch diese aber noch einmal verstärkt. Das zeigt auch die Antwort des Senats auf eine noch unveröffentlichte Anfrage des SPD-Abgeordeten , die dem Tagesspiegel vorliegt. Demnach wurden seit Beginn der Pandemie an allen Messstellen berlinweit deutlich mehr Radfahrende gezählt als vorher - in Neukölln beispielsweise am Maybachufer. Mehr Radfahrende heißt allerdings leider auch dass die Zahl der Unfälle nach oben geht. Wie sich die Zahlen im Bezirk entwickelt haben, lesen Sie im Newsletter. Außerdem geht es um diese Themen: Drei Verbesserungswünsche für Radfahrende entlang der geplanten Radschnellverbindung Y-Trasse

Wahlen in Neukölln I: Fünf Fragen an Martin Hikel

Wahlen in Neukölln II: Was wollen die Parteien in den lokalen Wahlkreisen bewegen?

Heimathafen startet eigenen Podcast

Impfen in Shishabars? Gesundheitsstadtrat widerspricht Plänen des Senats

Wann ist ein Sportplatz ein Sportplatz? Streit um die Nutzung von Freiflächen für den TSV Rudow

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Interview mit Elke Duda über Gleichberechtigung in der Architektur

„Ich spürte immer eine Traurigkeit in mir, auch wenn ich lachte“: Mesut L. schreibt über sein Leben als Gastarbeiterkind im Wedding - und seine Karriere als Breakdancer

Bergsteigen in Österreich, Surfen in Holland: Das Jugendamt Mitte bietet Ferienreisen an

Tipp: Exkursion zu den Wasserbüffeln im Tegeler Fließ

Prime Time Theater lädt Corona-Held:innen ins Strandbad Plötzensee ein

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Gesundheitsamt alarmiert: Blutspender dringend gesucht! Ein Appell von Patrick Larscheid

Zwei Frauen totgerast: Furchtbarer Unfall bei Schildow

Tegel-Center: Die ersten Geschäfte eröffnen

„Dicke Marie“ jetzt Nationalerbe-Baum

TXL-Nachnutzung: Senat und Wasserbetriebe beharren auf größerer Schutzzone

Dichter Oskar Loerke: Zu vergessen für ein Ehrengrab

LG Nord verabschiedet sieben Olympia-Sportlerinnen und Sportler nach Tokio

Waldseeviertel: Verkehrsblockade oder nicht? Senat sagt: Der Bezirk entscheidet

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.