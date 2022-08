Zuletzt bröckelte das Baudenkmal an vielen Stellen, doch nun sind die Schäden behoben. Die 1928 eröffnete Berliner Moschee in Wilmersdorf - das älteste erhaltene islamische Gotteshaus in Deutschlands - zeigt sich in neuer Pracht. Fünf Jahre dauerte die Sanierung. Für den kommenden Sonnabend ab 16 Uhr lädt die Lahore-Ahmadiyya-Gemeinde zur Feier in die Moschee an der Brienner Straße 7/8 ein - der Tagesspiegel durfte schon vorher hinein. Darüber berichten wir am Freitag im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf, den Sie jetzt kostenlos bestellen können unter tagesspiegel.de/bezirke.

