Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Diese Woche im Newsletter: Jede Menge Ferientipps. Im Technischen Jugendbildungsverein lernen Kinder, wie eckige Seifenblasen hergestellt werden können, und steuern den Flugsimulator. Und in der Alten Möbelfabrik forschen Jugendliche nach dem Sound des Sommers.

Außerdem geht es um diese Nachrichten:

Außerdem geht es um diese Nachrichten: Strandbad Müggelsee: Wieder Hoffnung für Maja-Fans

Zwei Ostfrauen schreiben über Ostfrauen. Und Ostmänner

Lässt Berlin sein Industrieerbe verkommen? Kritik an Bauplänen in Johannisthal

Badestellen zugeparkt - 600 Knöllchen

Folge 4: Was fehlt im Kiez?

Bezirk will Bürgerämter auch am Samstag öffnen

Berlin schrumpft, TreKö wächst (noch)

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Wegen Gewerbegebieten: Linker Schlüsselburg greift SPD-Stadtrat Hönicke an

Tiny Houses: Wie die Bürokratie alternative Wohnformen blockiert

Gedenken an Margarete Steffin – Namensgeberin der Volkshochschule Lichtenberg

Salat, Salami, Streuobst: Das Wesen der Berliner Landwirtschaft

20 Jahre Kita Buntstift

