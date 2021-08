Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Carmen Grimm ist Fußballtrainerin in Berlin. Seit 2011 ist sie immer wieder Teil des ehrenamtlichen Teams von "Discover Football", dem Frauen*-Fußball-Kultur-Festival, das vom 5. bis 8. August im Kreuzberger Willy-Kressmann-Stadion stattfindet. Für die Newsletter-Rubrik "Nachbarschaft" hat unsere Autorin ein Interview mit Carmen Grimm geführt. "Mich hält die Überzeugung dabei, dass wir für Veränderungen eintreten müssen und dass es Veränderung auch bereits gibt", sagt Carmen Grimm zum Beispiel mit Blick auf patriarchalische Hierarchien im Fußball. Mehr im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Nach dem Bezirkswahlausschuss ist vor der Wahl: Diese Parteien werden auf dem Wahlzettel für die BVV-Wahl stehen

"Bündnis 6. August" gedenkt im Volkspark Friedrichshain der Atombomben-Opfer von Hiroshima und Nagasaki

Räumungstermin für Kreuzberger Kiezbuchladen "Kisch & Co." steht fest

Keine "Zukunft" am Ostkreuz? Kino meldet Kündigung

Zweite Online-Beteiligung zur Fußgänger*innenzone Waldeyerstraße

Jetzt anmelden: Workshop zur Zukunft der East Side Gallery

Energieautarkes Open-Air-Fahrradkino im Görli

Theater zur Verkehrswende im Nachbarschaftshaus Urbanstraße

Ausstellung "Die Erfindung Kreuzbergs" im Kunstquartier Bethanien zeigt die Kreuzberger Bohème der 1960-er/ 1970-er Jahre

Mitmachausstellung für Kinder: "Mühlenhaupts Welt der kleinen Leute"

Theatral-tänzerische Erkundung der freiwilligen Selbstausbeutung in der Vierten Welt

Inszenierte Sprachnachrichten acht junger Frauen als Refugium vor Diskriminierung

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Straßen zu Begegnungsorten: Warum die Baseler Straße einmal im Monat zur temporären Spielstraße werden soll, erklärt Nachbarin Marina Gonzalez

Depressionen, Suizidgedanken, Angst- und Essstörungen: St. Joseph Krankenhaus plant neues Therapiezentrum für Kinder und Jugendliche in Zehlendorf

Wiederaufbau der Teltowwerftbrücke: „Ich bin im höchsten Maße zuversichtlich, dass diese Brücke kommt”

500.000 Euro für die Belegschaft: Der Gerätehersteller Knauer beteiligt seine Mitarbeiter am Firmenerfolg

Werden Sie ein “Wohnheld”: Mutter und Säugling fanden eine eigene Wohnung

Wannsee-Abenteuer: Kaputte Fähre und cooler Kapitän

Magische Welten für 5000 Menschen: Botanische Nacht ist als Pilotprojekt genehmigt

Veranstaltungen zum Mauerbau vor 60 Jahren

„Jede Badehose ist willkommen”: Volkstriathlon am Sonntag an Krumme Lanke und auf der Havelchaussee

Nachgemeldet: Noch mehr Olympioniken aus dem Südwesten

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreiben Christian Hönicke und Björn Seeling:

Abgestellt und ausgeschlachtet: Das Schrottauto-Problem

Die Mauer muss bleiben: Denkmalschutz für alte Grenze

Schöne Schiene: Bezirksgrüne wollen U-Bahn und Tram massiv ausbauen

Deutsche Behäbigkeit: Der lange Weg zur Einbürgerung

Alles soll raus: Warum Sperrmüllaktion in Prenzlauer Berg ist

Einen auf die Nuss: Mein Nachbar, das Eichhörnchen

Aus dem Bett: Die Panke und das Hochwasserproblem

Asche aufs Eis: Sizilianer verführen das Bötzowviertel

Tierisch Glamour: „Paw Patrol“-Premiere in der Kulturbrauerei

Über Stock und Stein: Deutsche Schulsportmeisterschaft im Moutainbiking

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.