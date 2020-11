Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit fast 232.000 Mal abonniert, bringen Ihnen in diesen Tagen vor allem (aber nicht nur) aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Coronakrise in Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Bei winterlichen 2 Grad findet die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Friedrichshain-Kreuzberg in nahezu voller Besetzung im Freien statt: auf einem Sportplatz beim Landwehrkanal. Lange Debatten sind keine zu erwarten, es gehe darum, „die Geschäftsordnung Corona-fit“ zu machen, wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Sebastian Forck sagt: um eine Änderung der Geschäftsordnung. Die Änderung muss mit einer Zweidrittelmehrheit der gewählten Bezirksverordneten beschlossen werden und soll festschreiben, dass die BVV oder Ausschusssitzungen in „außergewöhnlichen Notlagen“ wie einer Pandemie auch als Video-Konferenz abgehalten werden können. Ebenfalls möglich wären „Hybrid“-Sitzungen, bei denen Verordnete vor Ort tagen und sich andere digital dazuschalten. Damit diese Pläne Realität werden, muss allerdings noch das Bezirksverwaltungsgesetz geändert werden – auch das soll in den nächsten Wochen geschehen.



Wie die Sitzung ablief , lesen Sie im Newsletter. Außerdem:

, lesen Sie im Newsletter. Außerdem: Vorkauf der Taborstraße 3 an Verwaltungsfehler gescheitert

Corona-Update zu Schul-Ampelfarben im Bezirk

Buchpremiere "Street Art Galerie" von Wandbild-Experte Norbert Martins

"Spiel-Straße": Outdoor-Ausstellung von Kindern im Wassertorkiez

Appell zum Erhalt der Rathausgrünfläche und des "Dschungels" auf dem Dragoner Areal

Geschenkideen für eine gemütliche Adventszeit

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

„Wir brauchen mehr Unterstützung und Verantwortlichkeit“: Pankows Elternausschuss kritisiert die schwerfällige Bildungsverwaltung im Umgang der Pandemie an Schulen

„Ich habe Angst um die kleinen Läden“: Ein Café in Prenzlauer Berg gibt auf. Die Besitzerinnen sprechen über den Überlebenskampf in Corona-Zeiten

20 Jahre Mieterschutz: Bezirk einigt sich mit Investor Heimstaden

Kettensägen ohne Ende: Straßenbaumbestand schrumpft weiter

Jahn-Sportpark: Initiative fordert Beteiligung an Umbauplänen

Über Nacht kamen die Bagger: Kampf um einen Friedhof in Französisch Buchholz

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Persönlich, nachhaltig, gesund: Das Steglitzer Biolädchen Siebenkorn feiert 40jähriges Jubiläum – im Sommer hat Michaela Krüger ihren Bio-Laden verkauft und genießt es, mehr Zeit für sich zu haben

Brand in der Ladenstraße Onkel Toms Hütte: Spendenkonto eingerichtet und Krisenmanagerin eingestellt

Corona und Digitalisierung: Laptops sind im Bezirksamt immer noch Mangelware, Schulen noch immer ohne schnelles Internet

Jugendliche gründen neues Jugendforum online: Jugend spricht mit!

Freche Riesenhühner und die neugierige Ziegenfrau Betti: Neue Schilder informieren im Gemeindepark Lankwitz über die tierischen Parkbewohner

„Surprise, surprise, auch keine Auftritte im November“: Der Musik-Kabarettist Jan Jahn über Kleinkunst und Corona, Bühnen in der Krise und die Vorfreude auf Erdbeeren

Neue Streams und Podcasts aus dem Südwesten: Amtsplausch, Frauen in Indien und eine Kultursendung aus dem Kiez

Gaumenfreuden: Internationale Rezepte aus der Nachbarschaft

Danke sehr! Fußballer vom FC Viktoria backten Plätzchen für das Krankenhaus Bethel in Lichterfelde

