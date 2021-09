Die Heerstraße in Berlin-Spandau ist für Fahrradfahrer und Spaziergänger fürchterlich. Eng, rumpelig, laut (und besser soll's auch erst 2026 werden). Aber immerhin: Gute Nervennahrung gibt’s jetzt kurz hinter der Freybrücke - dank Manuel Abatecola. Dessen Foodtruck steht auf dem kleinen Parkplatz oberhalb der Bootsfirma „Keser“ auf der Halbinsel Pichelswerder.

Und dieser Wagen ist schon viele Leserinnen und Leser des Spandau-Newsletters aufgefallen - klar, über die Heerstraße fahren ja täglich 50.000 Autos und ohne Ende BVG-Busse.

Im Angebot: Fenchel-Salsiccia auf Ciabatta, Salat mit frischen Kräutern, Aperol und Campari Soda (je 5 Euro), Eis und schöne italienische Musik. Bisschen wie Urlaub! Nur der Autolärm stört. Aber wer Zeit hat, kann runter zur Havel gehen – Treppe runter, Boote gucken.

Bis Januar 2021 gab’s noch seine urige Hütte „Nevios Werft-Casino“ mit Pizzaofen noch unten am Pichelssee, die weit über Spandaus Grenzen bekannt war. Der Grund: gute Stimmung, viel Ruhe, nette Leute, toller Blick auf die Havel. Und viele, viele Hundebesitzer. Hier ein Foto von der Terrasse. Und hier mein Foto vom bunten Treiben am Pichelssee.

Blick von der alten imbiss-Terrasse unten am Wasser auf Havel und Pichelssee. Foto: André Görke

Herrlich, oder? Hier ein Blick auf den Pichelssee (rotes Kreuz klicken!). Foto: André Görke

Das Pizza-Häuschen war aber unterspült und musste abgerissen werden. Es gab auch anderen Zank mit den Behörden, deshalb jetzt der Foodtruck. Beliebt ist der Treff zum Klönen nicht nur bei Wassersportfreunden, sondern auch bei Hundehaltern, deren Tiere sich im Wald von Pichelswerder austoben dürfen. Geöffnet ist der Foodtruck an der Heerstraße täglich ab 11 Uhr, außer montags. Allerdings: Am 3. und 4. September ist er mit dem Truck beim Demokratiefestival in der Zitadelle. – nevios.business.site

[Noch mehr Tipps - immer in unseren Tagesspiegel-Newslettern für jeden Berliner Bezirk - leute.tagesspiegel.de]

Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

- Millionen-Baustelle am ICE-Bahnhof: Projektchef vom "Spandauer Ufer" nennt im Newsletter neue Termine und Details zum Hochhausviertel

- Postbrache, Radweg-Ärger in Ruhleben, Baupfusch am Radweg Nonnendammallee? Jetzt spricht Stadtrat Frank Bewig, CDU, im Spandau-Newsletter

- Hitlers Bronzepferde kommen nach Spandau: Museumschefin der Zitadelle nennt die Details zum Umzug im Newsletter

- 24 Kirchen, 50.000 Leute, 1 neuer Kirchenchef in Spandau: Wer ist der neue Superintendent? Florian Kunz, 39, stellt sich Ihnen im Newsletter vor

- Glienicker See: Die neue Yoga-Halle auf der Halbinsel ("Gesundheitszentrum") beschäftigt das Rathaus - die Grünen sind skeptisch. Jetzt gibt es die Fortsetzung im Newsletter.

- Zeitplan fürs W-Lan in der Polizeiakademie ist da: Die Details finden Sie im Newsletter

- Kofferschleppen am ICE-Bahnhof: Warum die Bahn keine "Treppenbänder" einbaut, steht im Newsletter

- Applaus! Diese 6 Frauen und Männer bekommen Spandaus Ehrennadel: Alle Namen im Newsletter

- Ob Hahneberg, Zitadelle oder die neue Galerie am Gutspark Neukladow: viele Tipps und Termine für Sie und Ihre Familie im Newsletter

Auf mehr als 250.000 Abos und damit noch viel mehr Leserinnen und Leser kommen unsere Tagesspiegel-Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel. Darin bündeln wir einmal pro Woche Termine, exklusive Nachrichten, Kiez-Debatten, geben persönliche Tipps und stellen Menschen vor, die etwas bewegen in ihrem Bezirk. Probieren Sie uns gerne aus!