Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit knapp 239.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

SPD fordert kostenloses Mittagessen für Grundschulkinder auch in Pandemie-Zeiten - BVV stimmt dafür

„So befeuert man Verschwörungsideologien“: Bezirksamt untersagt Livestream von RKI-Pressekonferenz

Nachbarschaft: Theresa Keilhacker kämpft für den Erhalt des alten Jugendzentrums in der Rathenower Straße in Moabit

Suchtberatung „Frauenladen“ sucht neue Räume am Leopoldplatz

BVV will Verdrängung von Vereinen am Poststadion verhindern und stimmt für langfristigen Erhalt des Café Leo

Räumungsmoratorium für Köpi-Wagenplatz beschlossen

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Das ist ein Skandal: Justizsenator lässt Reinickendorfer Anwohner-Petition ins Leere laufen – Es ging um offenen Vollzug für Sicherungsverwahrte

Wenn die Kraniche kommen: Natur pur im Fließtal und am Tegeler See

Ein Radweg nach Lübars wäre schön – aber der Bezirk tut nichts dafür

Das Abwasser, der Gestank und eine unklare Rechtslage: In der Cité Guynemer ist der Kanal oft voll

U-Bahn ins Märkische Viertel: Pro und Contra

Patrick Larscheid in der Heute-Show: Gesundheitsamt zeigt sich ein bisschen frec





Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Zwischenbericht der Expert:innenkommission zur rechtsextremen Anschlagsserie vorgestellt – Kritik von Betroffenen und Politiker:innen

Hauptverdächtiger der Anschlagsserie verteilt rechtsextreme Flyer im Bezirk

Katharina Böck ist Goldschmiedin und leitet mit ihrem Mann die Rixdorfer Schmiede

Neukölln vor den Wahlen: Grüne und Linke nominieren Kanditat:innen

Umgestaltung des Wildenbruchplatzes gestartet

Senat will Britzer Flusskrebse aufspüren

BVG tanzt „Jerusalema“ am Betriebshof Britz

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.