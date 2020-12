Na, erkennen Sie’s? Das ist die Badeanstalt von Spandau, tief im Berliner Westen. Das Besondere daran ist: Den See gibt es nicht mehr.

Das Bild wurde vor 90 Jahren gemacht, im Sommer 1929. Eine Leserin hat es dem Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau geschickt, wo diese Geschichte auch zuerst erschienen ist.

Die Badeanstalt befand sich nahe der Heerstraße im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt, am Ende des Südparks. Die Gebäude, die hinten im Bild zu sehen sind, stehen sogar noch. Nur der See selbst ist weg.

Die Häuserreihe hinten befindet sich in der Straße Am Südpark. Die Umkleidekabinen davor dienen heute als Zugang zur Sportanlage im Südpark. Der See wurde irgendwann in den 70er Jahren zugeschüttet, als im Sommer 1974 das neue Spandauer Kombi-Bad nebenan eröffnet wurde („Spandau Süd“), dazu unten mehr.

Dieses Bild verdanken wir Wilhelm Lachmann. „Mein Vater, geboren 1900, hat oft in der Badeanstalt im Südpark gebadet und 1929 auch Aufnahmen gemacht“, schrieb Leserin Eva-Marie Türck, die das Bild an den Spandau-Newsletter schickte. Ich hatte neulich nach alten Aufnahmen im Spandau-Newsletter gefragt.

[Und was ist konkret los in Ihrem Kiez? Den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel gibt es kostenlos unter leute.tagesspiegel.de]

„Ich bin meines Wissens nie in der Badeanstalt gewesen, sondern kenne sie nur von den Bildern meines Vaters. Er wohnte von 1925 bis 1929 in der Wilhelmstadt, und zwar in der Götelstraße. Mein Vater hat viel fotografiert und auch selbst entwickelt und vergrößert. Nach der Heirat meiner Eltern 1929 bezogen sie eine Wohnung am Brunsbütteler Damm, der damals noch Hamburger Straße hieß."

Hier zeigt sie noch ein zweites Bild. Die Gebäude hinten müssten an der Weverstraße stehen.

Sommer 1929, Spandau, Schwimmbad im Südpark. Hinten müssten die Gebäude der Weverstraße zu sehen sein. Foto: Eva-Maria Türck

"Ich bin 1932 geboren und weiß nur aus Erzählungen meiner Mutter, dass sie öfter mit mir im Kinderwagen bis zum Südpark gelaufen ist, um dort Sommer wie Winter spazieren zu gehen. Ich selbst kenne eigentlich nur den Teich im Südpark, denn 1965 ist unsere Familie in den Steinmeisterweg gezogen, und unsere beiden Töchter haben im Bad an der Gatower Straße das Schwimmen gelernt, während ich vom nassen Element nicht viel halte. Jetzt wohne ich in Hakenfelde.“

Linktipp: Hier sehen Sie das Schwimmbad aus der Luft 1928: Tagesspiegel-Link.

Berlin-Spandau, 1928. Unten der Südpark mit dem großen See - darüber die Badeanstalt mit dem Strand. Die Umkleiden stehen noch,... Foto: Tsp

Der Südpark ist heute ein beliebter Erholungspark ohne viel Bohei. Den zweiten See, direkt an der Heerstraße, den gibt es noch immer.

[Schon 235.000 Abos, 12 Tagesspiegel-Newsletter für 12 Bezirke: Suchen Sie sich "Ihren" Bezirk einfach aus - kostenlos: leute.tagesspiegel.de]

Der See mit dem Strandbad lag etwas weiter nördlich, wo heute Beachvolleyballfelder, ein Minigolfplatz und viele Kinderspielmöglichkeiten aufgebaut sind.

Hier der Zugang zur Sportanlage im Südpark. Bis 1974 war das der Zugang zum Schwimmbad. Foto: André Görke

Herbst 2020. Die Sportanlage im Südpark, mit Wasserplansche, Liegewiese und vielen Spielgeräten. Keine Menschen? Na, wegen Corona. Foto: André Görke

Außer Betrieb genommen wurde das Strandbad im Südpark im Sommer 1974. Damals wurde das neue Freibad nebenan eröffnet (das Hallenbad war bereits in Betrieb). 17,5 Millionen D-Mark hatte der Bau des Kombibades gekostet.

"11.000 Badegäste tummelten sich auf der Liegewiese und in den modernen Becken des neuen Spandauer Freibades an der Gatower Straße", hieß es damals im Tagesspiegel.

"Nur 331 Personen hingegen besuchten das unmittelbar daneben gelegene Gelände des alten Südpark-Bades", berichtete der Tagesspiegel damals. Beide Gelände waren mit Zäunen voneinander getrennt. Das hatte zur Folge: "Wer sich beim Spielen auf der Freizeit-Sportanlage erhitzt hat, muss sich also erst wieder anziehen und etwa fünf Minuten um das Gesamtgelände laufen, bis er die kühlen Fluten des Freibades erreicht."

[Den kompletten Spandau-Newsletter bekommen Sie kostenlos unter leute.tagesspiegel.de]

Haben Sie auch Fotoschätze vom Strandbad? Oder andere Spandau-Fotos, die ungesehen auf Dachböden verstauben. Mail gerne an mich: spandau@tagesspiegel.de

Und hier mehr meiner aktuellen Themen im Newsletter aus Berlin-Spandau

- Weihnachtsgottesdienste: „Im Freien, nur mit Voranmeldung“: So läuft das mit Corona und den 80 Weihnachts-Gottesdiensten in Spandau.

- S-Bahnhof Stresow: Millionencoup für den Schul-Ausbau – und eine Forderung der Linken

- Neue Bibliotheks-Chefin stellt sich vor: Interview über Corona, Lieblingsorte und einen Traum für die Altstadt-Bücherei

- Dauerbaustelle vorm Rathaus: Schlechte Neuigkeiten vom zentralen Vorplatz

- Berlins peinliche Baustelle: Senat kapituliert an der Stößenseebrücke

- 57-Mio-Baustelle: Neubauchef des Wasserstraßenamtes nennt Details zum Ausbau der Havel, zu Verzögerungen, Restaurantschiff und Spreeweg

- Geschützgießerei: Bagger sind vor Ort

- Fraktionschef der SPD griff in die Kasse: Wie geht es jetzt weiter? Kommt die Doppelspitze – und kommt kurz nach Silvester der neue SPD-Bürgermeisterkandidat? Dazu: Scharfe Kritik der CDU

- Spandaus altes Strandbad: Leserin meldet sich mit Foto von vor 90 Jahren

- Pssst, Spandau bekommt 150 neue Bäume: Hier ist die Liste, Standort für Standort vom Kiesteich bis zur Gatower Straße

- Applaus für Tauchclub Siemensstadt: Ehre für den inklusiven Sportverein

- Ernst-Liesegang-Ufer in Kladow wieder gesperrt: Doch im Hintergrund wird mit der Bima verhandelt

- Neuer Wachschutz im Rathaus

- Digitale BVV: Grüne sauer, weil selbst Reinickendorf moderner ist

- Wasserball live: Wasserfreunde Spandau im Livestream in der Champions League

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon fast 235.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.