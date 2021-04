Überall fränkische Straßennamen: Das Rätsel von Berlin-Kladow (Teil II). Griss Godd ’n Servus na Gladow. Das war pseudo-fränkisch, sorry. Bleiben wir aber kurz unten im Süden des Berliner Bezirks Spandau. Letztens gab’s im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau ein Mini-Rätsel, zu dem viel mehr Briefe von Leserinnen und Lesern kamen als gedacht. Und sogar in Bayern dreht die Suche jetzt ihre Kreise, dazu gleich mehr.

Das alles kam so: Abgeholt wird die gelbe Tonne in Berlin von Alba – aber der Auftrag für den Bezirk Berlin-Spandau kommt von einer Firma namens „BellandVision GmbH“ aus einem Städtchen in Bayern. Diese Städtchen heißt: Pegnitz.

Pegnitz? In Spandau gibt es seit 1963 eine Straße, die diesen Namen trägt: der Pegnitzring in Berlin-Kladow, dem ländlichen Teil des Bezirks. Aber warum tragen eigentlich so viele Straßen fränkische Namen in Kladow? Gredinger Straße, Hersbrucker Weg, Gößweinsteiner Gang? Pottensteiner Weg, Röttenbacher Weg, Schauensteiner Weg? Das hat mich mal eine Leserin gefragt – und ratlos gemacht. Selbst Ortschronist Rainer Nitsch vom Berliner Kulturverein „Kladower Forum“ kannte die Antwort nicht (und der weiß sonst alles).

„Warum gerade fränkische Orte als Namensgeber ausgesucht wurden, entzieht sich meiner Kenntnis, auffällig ist es allemal“, hat Nitsch dem Newsletter mal erzählt. Viele entstanden in den 30ern. „In den Jahren 1935 bis 1937 verdoppelte sich die Einwohnerzahl Kladows durch den Bau von Siedlungen für die Arbeiter und Soldaten der Kasernen, Fliegerhorst Gatow, Luftkriegsakademien am Kladower Damm und Kaserne Hottengrund.“

Meine Frage ging an die zehntausenden Leserinnen und Leser des Spandau-Newsletter. Warum tragen in Kladow so viele Straßen die Namen von fränkischen Kleinstädten?

Nailaer Weg, Hersbrucker Weg. Und überall die Häuser aus den 30er Jahren. Foto: André Görke

„Die Motivationslage bei Straßenbenennungen wird leider nur selten dokumentiert, und dieses nun nach über 80 Jahren nachzuvollziehen, dürfte fast unmöglich sein“, schrieb mir Experte Hans Gerd-Becker, von 1993 bis 2015 Vermessungsamtsleiter im Rathaus an den Spandau-Newsletter. „Beim Zweiwinkelweg in Staaken zum Beispiel erinnere ich mich an Erzählungen, dass dies ein Tiefbauamtsmitarbeiter wegen der Straßenform vorgeschlagen hat.“

Schöne Grüße nach Bayern. Auch den Pegnitzring gibt es in Berlin-Kladow. Aber warum? Foto: André Görke

Es gibt noch mehr bayerische Namen (nicht nur fränkische). In Kladow existiert auch die hübsche gelbe Siedlung am Schwabinger Weg, ebenfalls erbaut 1937 im Rahmen des Flugplatz-Ausbaus. Hier ein Luftbild zur Orientierung. Und auch dort gibt es viele bayerische Straßen, erzählt Becker. „Seltsam, denn das war eine Siedlung der Niedersächsischen Siedlungsgesellschaft – da hätte ich jetzt mal norddeutsche Namen erwartet.“ Schwabing liegt in München. Der Flugplatz ist geschlossen und ist heute Berlins größtes Museum: das Museum der Luftwaffe mit vielen Flugzeugen, viel Historie und vielen Besuchern. 70.000 Menschen kommen pro Jahr.

Auch ganz in der Nähe des Flughafens: der Schwabinger Weg. Foto: André Görke

Auch in Hakenfelde gibt es in einem Viertel viele bayerische Namen: Kleinreuther Weg, Mögeldorfer Weg, Schnepfenreuther Weg… Diesen Tipp gab Leserin Andrea Spennes-Kleutges dem Spandau-Newsletter. Diese Straßen wurden 1937 nach Ortsteilen von Nürnberg benannt, um die damalige Stadt der Reichsparteitage der NSDAP zu würdigen (Quelle: Straßenlexikon Kauperts). „Vielleicht sind die fränkischen Straßennamen auch in Kladow darauf zurückzuführen?“

Tief im Süden von Berlin: die Siedlung am Schwabinger Weg in Kladow. Foto: André Görke

Die bayerischen Straßennamen sind auch Ingo Marquardt aus Gatow aufgefallen. „Nürnberg war in der NS-Zeit die ‚Stadt der Reichsparteitage‘. Somit bestünde ein Zusammenhang zwischen Bebauungszeit-Ortsauswahl und Herrschaftssystem“, vermutet der CDU-Mann. „Bei späteren Benennungen hat man sich anscheinend an der schon bestehenden geografischen Begrifflichkeit orientiert.“

Wäre mal ein Fall für die Historiker der Zitadelle und das Spandau-Museum. Apropos Historiker: Das kleine Kladow-Rätsel aus Berlin landete prompt auf dem Tisch der "Nordbayerische Nachrichten". Die hat ein Büro in Pegnitz und bat Stadtheimatpfleger und Stadtarchivar um Hilfe. Ob das Rätsel gelöst wird? Fortsetzung folgt.

