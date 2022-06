Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 263.000 Mal abonniert. An diesem Dienstag senden wir aus Lichtenberg, Treptow-Köpenick (sonst montags) Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg (wie immer am Dienstag). Unsere Newsletter aus diesen fünf Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Erste Berliner Radbrücke: Stadtrat Schaefer schreibt Verkehrssenatorin Jarasch

Radwegeausbau: Lichtenberg im Bezirksvergleich an letzter Stelle

Bei möglichen Neuwahlen Lichtenberg im Fokus: für Gesine Lötzsch und die Linke im Bundestag geht es um die Existenz

Beethoven, Graffiti, Zimmerpflanzen: Bezirk verteilt Fördergelder für kulturelle Bildung

Zirkus in der Villa Kuriosum

Trans* mit Kind: Informations- und Diskussionsabend

CDU fordert Geldstrafe fürs Taubenfüttern - Naturschutzpartei will Taubenschlag als Pilotprojekt

FDP Lichtenberg meldet zum ersten Mal seit der Wende mehr als 100 Mitglieder

Wer bekämpft die Ratten in Lichtenberg? Bezirk gibt Tagesspiegel keine Antworten

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

"Die Hausboote werden nicht weniger": Ordnungsstadtrat spricht im Newsletter über den Start der Bootsaison, Partyschiffe, Polizei-Jetski und das Schrottschiff in Kladow

Halleluja an der Haveldüne! Spandaus Gospel-Chor gibt ein Benefizkonzert fürs Ahrtal und spricht im Newsletter über die besten Orte im Bezirk

"Bei uns wachsen Birken im Dach": Pfarrer der mächtigen Lutherkirche spricht im Newsletter über die Baustelle und Benefizabende

Baustart: Update zum Johnny-K-Park in Staaken im Newsletter

"Wir haben eine Immobilie im Blick": Jugendstadtrat spricht im Newsletter über neuen Jugendtreff im Kiez Heerstraße Nord

Corona, Zahnärzte und Schulcheck: Gesundheitsstadtrat spricht im Newsletter über die Lage im Frühsommer

Neues Stadion für Spandau? Sportstadtrat bringt im Newsletter neuen Standort ins Gespräch

"Einer der letzten Zeitzeugen ist tot": Trauer in Spandau

Langer Tag der Stadtnatur im Gatower Forst

Die Musikschule lädt ein - gleich drei Mal!

190 Mal Applaus: Spandaus Sportlerehrung in der Zitadelle

24 Stunden Benefiz-Paddeln

BVG-Zentrale zum Newsletter: "Sylt oder Spandau – ganz ehrlich, was nimmt sich das schon?"

Newsletter berichtet vom Ärzte-Konzert aus der Zitadelle

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Neue Tramlinie M17 zu leer und zu langsam

Grundsteinlegung für 583 Wohnungen in Johannisthal

Hunde und Grill-Partys sind die häufigsten Ordnungswidrigkeiten in unseren Parks

Geld für die neuen Feuerwachen in Wilhelmshagen und Müggelheim ist eingeplant

Ordnungsamt sagt Zigarettenstummeln den Kampf an

33 Kilo Heroin in Treptower Wohnung entdeckt

Ein Bummel durch die offenen Ateliers in Friedrichshagen +++ Hauptstadt-Triathlon im Tretpower-Park am Sonntag

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Über 150 Proteste gegen verschwörungsideologische "Montagsdemonstrationen"

Nadine Katabogama ist neue Leiterin des LaLoka-Nachbarschaftstreffs

Marzahn-Hellersdorf Spitzenreiter bei Berliner Coronazahlen

3385 Kinder ohne Schuleingangsuntersuchungen

Unser Tipp für Sie: Einmal WBS 70, bitte

Zentrum für Radprojekte startet - Fahrradcontainer am Haus des Sports aufgestellt

27. Sportler:innenehrung

Generationenübergreifendes queeres Kunstprojekt

Bao-My Nguyen berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Parks im Bezirk und deren kommerzielle Nutzung

Mitmachen beim Bezirksbeirat für Partizipation und Integration

Wassersport in Tempelhof-Schöneberg

Festival Tempelhof Sounds

Poet’s Corner - Lyrik vor der Stadtbibliothek

Südkreuz in Zeiten des Neun-Euro-Tickets

